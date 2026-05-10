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'월 1회 이상 폭음' 남성은 줄고 여성은 늘어…최고는 40대 남성

박세용 기자
작성 2026.05.10 10:03 수정 2026.05.10 10:06 조회수
'월 1회 이상 폭음' 남성은 줄고 여성은 늘어…최고는 40대 남성
최근 10년간 월 1회 이상 폭음하는 남성은 감소한 반면 여성은 늘어난 것으로 나타났습니다.

특히 40대 남성의 월간 폭음률은 65% 안팎의 높은 수준을 유지하며 전 성별과 연령대를 통틀어 가장 높은 수치를 기록했습니다.

질병관리청 보고서에 따르면, 우리나라 음주자의 월간 폭음률을 분석한 결과 남성은 2015년 61.8%에서 2024년 56.7%로 줄었습니다.

반면 같은 기간 여성은 31.2%에서 33.4%로 증가했습니다.

월간 폭음률은 최근 1년 동안 월 1회 이상 술자리에서 소주를 기준으로 남성은 7잔, 여성은 5잔 이상 마신 비율을 뜻합니다.

연령대별로는 40대 남성의 폭음 현상이 가장 두드러졌습니다.

2024년 기준 40대 남성의 월간 폭음률은 65.3%에 달해 최고 수준을 보였습니다.

2014년에는 30대 남성이 69.6%로 가장 높았으나, 10년 뒤 2024년에는 당시의 30대가 포함된 40대 남성군이 최고치를 차지한 것으로 분석됩니다.

여성의 경우 30대에서 증가세가 뚜렷했습니다.

30대 여성의 월간 폭음률은 33.8%에서 42.1%로 10년 사이 가장 많이 높아졌습니다.

다만 여성 연령대 중 폭음률이 가장 높은 군은 20대로, 2014년과 2024년 모두 44% 수준을 유지했습니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
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