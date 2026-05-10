경찰, 선거사범 대응 3단계로…"가짜뉴스·금품 등 무관용"

▲ 경찰청

경찰이 6·3 지방선거를 앞두고 흑색선전, 유세 현장 선거 폭력 등 선거사범 단속에 집중적으로 나섭니다.경찰청 국가수사본부는 후보자 등록개시일인 오는 14일부터 선거사범 대응 체제를 현 2단계에서 최고 수준인 3단계로 격상한다고 밝혔습니다.이에 따라 각 경찰서 수사팀은 경비·지구대·파출소 등과 함께 후보자나 선거운동을 위협하는 범죄에 즉각 대응합니다.인공지능(AI)으로 생성된 가짜뉴스를 감별하는 'AI 조작 콘텐츠 분석 대응 체제'도 가동합니다.허위·가짜뉴스 유포, 유권자 대상 금품·향응 제공, 공직자 정치적 중립 위반 등 3대 선거 범죄에 대해선 '무관용 원칙'으로 수사합니다.국수본은 지난 2월 3일 관서별 선거사범 수사전담팀 총 2천96명을 편성하고 3월 18일부터 24시간 수사상황실을 가동하는 등 선거사범 대응 단계를 상향해 왔습니다.국수본은 "선거 범죄의 중추적 수사기관으로 거듭난 만큼 그 역할과 책임을 완수하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)