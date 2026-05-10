미군 "대이란 해상봉쇄로 상선 58척 회항·4척 무력화"

▲ 호르무즈 해협 근처 선박들

미군은 이란을 겨냥한 해상 봉쇄로 지금까지 상선 58척을 회항시키고 4척을 무력화했다고 현지시간 어제(9일) 밝혔습니다.중동 지역 미군을 관할하는 미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "오늘 기준으로, 지난 4월 13일 이후 이란 항구로의 입출항을 막기 위해 상선 58척의 항로를 변경시키고 4척을 무력화했다"고 밝혔습니다.지난달 7일 이란과 휴전한 미국은 같은 달 13일부터 호르무즈 해협과 그 인근 해역에서 이란 항구를 드나드는 선박의 통항을 차단하는 '대이란 해상 봉쇄'에 나섰습니다.이란의 자금줄을 압박해 종전 협상에서 유리한 고지를 확보하려는 조치입니다.미군은 전날 대이란 해상봉쇄를 뚫고 이란 항구로 진입하려던 이란 유조선 2척을 무력화했다고 밝혔습니다.지난 7일에는 호르무즈 해협에서 미국과 이란이 다시 공격을 주고받으며 교전이 발생했지만, 양측 모두 휴전은 유효하다는 입장을 유지하고 있습니다.도널드 트럼프 대통령은 전날 이란으로부터 미국의 요구 조건에 대한 답변을 받았는지에 대해 "나는 아마도 오늘 밤 (이란의) 서한을 받을 것"이라고 말했습니다.다만 이란이 입장을 실제로 전달했는지는 아직 확인되지 않고 있습니다.앞서 트럼프 대통령은 종전 합의안에 이란의 고농축 우라늄 비축분을 미국으로 반출하고 이란의 지하 핵시설 가동을 중단하는 내용이 포함될 것이라고 밝혔으나, 이란의 공식 입장은 아직 나오지 않았습니다.