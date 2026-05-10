헝가리 머저르 총리 취임…'유럽의 트럼프' 오르반 퇴장

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▲ 9일(현지시간) 머저르 페테르 헝가리 신임 총리가 의회에서 연설하고 있다.

16년 만에 정권 교체에 성공한 머저르 페테르 헝가리 신임 총리가 현지시간 9일 취임했습니다.로이터·AP통신 등에 따르면 머저르 총리는 이날 의회에서 취임 선서를 했습니다.그는 의회 연설에서 "유권자들이 헝가리 역사의 새로운 장을 열기 위한 권한을 부여한 것"이라며 "화해 없는 새로운 시작은 있을 수 없고 정의 없는 화해도 없다"고 말했습니다.이날 헝가리 의회 외벽에는 12년 만에 유럽연합(EU) 깃발이 걸렸습니다.EU와 대립해온 친러 성향의 오르반 빅토르 전 총리 정부와의 결별을 상징하는 것이라고 외신은 전했습니다.머저르 총리가 이끄는 티서당은 지난달 총선에서 오르반 전 총리가 이끄는 피데스당에 승리했습니다.199석 중 총 141석을 얻어 개헌 가능선인 3분의 2(133석)를 훌쩍 넘어섰습니다.머저르 총리는 EU가 사법 독립성 부재 등을 이유로 동결한 자금을 지원받고자 EU 측과 협의를 진행 중입니다.대법관·검찰총장 등 오르반 측 인사의 사퇴도 촉구하며 전임 정부 인사를 겨냥한 적폐 청산과 반부패 조치도 추진하고 있습니다.(사진=게티이미지코리아)