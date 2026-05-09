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프랑스 이어 영국도 군함 중동 파견…호르무즈 개방 대비

손기준 기자
작성 2026.05.09 23:42 조회수
프랑스 이어 영국도 군함 중동 파견…호르무즈 개방 대비
▲ 영국 구축함 'HMS 드래곤'

영국 해군 함정이 호르무즈 해협의 항행의 자유 지원을 위해 중동에 배치됩니다.

영국 국방부는 현지시간 9일 호르무즈 해협에서의 다국적 해상 보호 임무에 참여할 채비를 갖추고자 영국 해군 구축함 HMS 드래곤함을 중동으로 이동시킨다고 밝혔습니다.

애초 키프로스의 영국 기지를 방어하는 임무를 맡고 있던 해당 구축함을 이동하기로 한 영국 국방부의 결정은 호르무즈 해협 항행의 자유 지원 임무가 개시될 경우 즉시 투입될 수 있도록 하기 위한 것입니다.

영국 국방부 대변인은 "HMS 드래곤 구축함의 '사전 배치'는 영국과 프랑스가 공동으로 주도하는 다국적 연합의 일원으로, 상황이 허락하는 대로 해협의 안전을 확보할 수 있도록 준비 태세를 갖추려는 신중한 계획의 일환"이라고 말했습니다.

국방부는 중동으로 이동한 이 구축함이 역내 적대 행위가 종료된 후 상선들을 안심시키고, 기뢰 제거 작업을 지원하는 역할을 하게 될 것이라고 설명했습니다.

영국은 미국의 전쟁 지원 압박에 거리를 두면서 종전 후 에너지 운송의 주요 길목인 호르무즈 해협 항행 자유를 보장하기 위한 다국적 모임을 프랑스와 함께 주도해 왔습니다.

앞서 프랑스도 지난 6일 동지중해에 배치한 샤를드골 항공모함 전단을 홍해와 아덴만으로 이동 배치 중이라고 밝힌 바 있습니다.

(사진=게티이미지)
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