호르무즈 막힌 이란, 카스피해 통해 러시아와 뒷거래?

▲ 카스피해 연안

미국과의 전쟁으로 페르시아만을 통한 무역로가 막히면서 카스피해가 이란의 새로운 물자수송로 역할을 하고 있다고 뉴욕타임스(NYT)가 현지시간 8일 보도했습니다.카스피해는 이란 북쪽에 있는 내륙해로 이란과 러시아, 아제르바이잔, 투르크메니스탄, 카자흐스탄에 둘러싸여 있습니다.NYT는 이 바닷길이 서방의 제재에 전쟁까지 겹친 이란과 러시아의 무역 통로 역할을 하고 있다고 내다봤습니다.러시아가 그간 이란에 물자를 공급해오던 통로인 호르무즈 해협이 미군의 봉쇄로 막히자 대체 항로로 카스피해를 적극 활용하고 있다는 것입니다.미국 당국자들에 따르면 러시아는 우선 카스피해를 통해 이란에 드론 부품을 공급하고 있습니다.이 때문에 두 달 넘게 이어진 미국과의 전투에도 이란이 무기고를 재건하고 버틸 수 있었다는 것이 미국의 판단입니다.이스라엘이 지난 3월 카스피해 일대의 이란 해군을 상대로 공습을 단행한 것도 이런 이유 때문이라고 NYT는 분석했습니다.이란은 카스피해 연안의 4개 항구를 24시간 가동해 밀과 옥수수, 사료, 해바라기유 등 필수 식료품도 수입 중입니다.러시아 해운산업을 추적하는 포트뉴스 미디어그룹의 분석 책임자 비탈리 체르노프는 흑해를 통해 매년 이란으로 운송되던 러시아산 밀 200만 톤이 이제는 카스피해를 통해 전달되고 있다고 전했습니다.러시아와 이란은 오랜 기간 카스피해의 전략적 중요성에 대해 주목해 왔습니다.이 때문에 카스피해를 포함해 서방의 제재를 우회할 수 있는 무역 경로를 구축하는 계획을 추진하기도 했습니다.우크라이나 전쟁 발발 이후에는 이란이 카스피해를 통해 러시아에 탄약을 보급하기도 했습니다.하지만, 카스피해를 통한 무역 규모는 대부분 베일에 싸여 있습니다.이곳을 지나는 선박들이 대부분 위성 추적 장치를 끈 채 움직이는 데다 페르시아만과 달리 인접한 5개국만이 접근할 수 있는 내륙해의 특성상 미군이 작전을 진행할 수 있는 구조도 아니기 때문입니다.(사진=게티이미지)