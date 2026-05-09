김효주, NH투자증권 2R 단독 선두…5년 만에 국내 대회 우승에 '성큼'

▲ 그린을 살피는 김효주

여자골프 세계랭킹 3위 김효주가 한국여자프로골프, KLPGA 투어 무대에서 5년 만에 우승할 기회를 잡았습니다.김효주는 경기도 용인시 수원 컨트리클럽 뉴코스에서 열린 NH투자증권 레이디스 챔피언십 2라운드에서 보기 없이 버디 6개를 뽑아내 6언더파 66타를 쳤습니다.이틀 연속 보기 없는 완벽한 경기력을 보여준 김효주는 중간 합계 8언더파 136타로 단독 선두에 올랐습니다.박현경, 최정원, 김지수, 문정민 4명의 선수가 중간 합계 5언더파 139타를 쳐 김효주에게 3타 뒤진 공동 2위 그룹을 형성했습니다.김효주는 KLPGA 투어에서 통산 13승을 수확했고 최근 우승은 2021년 10월 SK네트웍스·서울경제 레이디스 클래식이었습니다.김효주는 이번 시즌 미국여자프로골프, LPGA 투어에서도 2승을 올려 세계랭킹을 3위로 끌어올렸습니다.김효주는 "KLPGA 투어에서 우승하면 정말 오랜만이기 때문에 욕심이 난다"며 "오늘 대회장에 응원하러 온 조카한테 우승 약속을 했는데 꼭 지키고 싶다"고 말했습니다.김효주를 추격하는 2위 그룹에는 올해 정규 투어에 출전하는 신인 최정원도 있습니다.국가대표 출신 최정원은 "원래 긴장을 많이 하는 편인데 이번 시즌 정규 투어에 와서는 긴장하지 않았다"며 "2라운드까지 잘한 만큼 내일도 좋은 경기로 우승까지 하고 싶다"고 말했습니다.이 대회 3연패를 노리는 이예원은 1타를 잃고 1언더파 공동 15위로 밀렸습니다.(사진=연합뉴스)