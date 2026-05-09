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[날씨] 낮 포근하지만 일교차 유의…건조특보 확대

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작성 2026.05.09 20:36 조회수
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토요일인 오늘(9일) 계절의 여왕 5월에 걸맞은 화창한 봄 날씨가 이어졌습니다.

내일도 큰 일교차에만 유의하신다면 나들이 즐기기 좋겠는데요.

내일 낮 기온은 오늘보다 조금 더 오르면서 낮 동안에는 다소 더울 수 있겠지만, 아침저녁으로 쌀쌀해 겉옷 챙겨주셔야겠습니다.

내일도 자외선 차단에 신경 쓰셔야겠습니다.

전국적으로 자외선 지수 매우 높음 수준으로 햇볕이 따갑게 내리쬐겠습니다.

한편, 전국적으로 대기는 점점 더 메마르고 있습니다.

오늘 오전 서울과 강원 동해안, 충북과 경북 지역에 건조특보가 확대됐는데요.

산불 등 화재가 발생하지 않도록 화기 사용에 각별히 주의하셔야겠습니다.

현재 전국 하늘 영상 위성으로 확인해 보시면 대체로 고기압의 영향권에서 맑은 모습인데요.

내일도 먼지 걱정 없이 쾌청한 봄 날씨가 이어지겠습니다.

내일 기온도 확인해 보시면 아침 기온은 서울과 대구 10도로 오늘만큼 쌀쌀하겠고요, 낮 기온은 강릉 27도, 울산 25도로 오늘보다 다소 높겠습니다.

다음 주는 비 소식이 잦겠습니다.

월요일에 중부와 전북, 경북 지역을 시작으로 화요일에는 전국에 비가 내릴 전망입니다.

(임은진 기상캐스터)
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