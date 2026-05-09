뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

왕옌청, 한 달 만에 '3승 쾌투'…한화, LG 제압

전영민 기자
작성 2026.05.09 20:33 조회수
PIP 닫기
<앵커>

어제(8일) 5시간이 넘는 혈투 끝에 아쉬운 패배를 당했던 프로야구 한화가 타이완 출신 왕옌청 투수의 호투를 앞세워 LG를 꺾고 아픔을 떨쳤습니다.

전영민 기자입니다.

<기자>

어제 5시간 5분의 올 시즌 최장 시간 승부 끝에 LG에 뼈아픈 패배를 당한 한화의 반등을 이끈 주역은 올 시즌 최고의 아시아쿼터 투수로 떠오른 왕옌청이었습니다.

한국 무대 첫 2경기에서 승리를 따냈지만, 이후 5경기에서 잘 던지고도 승리를 기록하지 못했던 왕옌청은 최고 시속 149km의 직구와 날카로운 슬라이더와 포크볼을 섞어 던져 7회 원 아웃까지 LG 타선을 3실점으로 틀어막으며 한 달 만에 시즌 3승째를 따냈습니다.

페라자의 비거리 135m짜리 초대형 투런 포와 문현빈의 시즌 7호 3점 홈런을 앞세운 한화가 11대 3 대승을 거뒀습니다.

---

두산은 최근 4경기 연속 무안타에 그친 간판타자 양의지를 올 시즌 처음으로 선발 라인업에서 제외했는데, SSG전에 대신 마스크를 쓴 윤준호가 3회 생애 첫 홈런을 터뜨려 주도권을 가져왔습니다.

그리고 5회 초 SSG 오태곤의 장타성 타구를 우익수 카메론이 환상적인 다이빙 캐치로 낚아채며 상대 추격 의지를 꺾었습니다.

(영상편집 : 하성원)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지