K리그1 제주, 선두 서울 꺾고 연승…박창준·김준하 연속골

▲ 득점 후 동료에게 안겨 기쁨을 나누는 제주 김준하

프로축구 K리그1 제주 SK가 안방에서 선두 FC서울의 발목을 잡으며 연승을 거뒀습니다.제주는 제주월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 13라운드 홈 경기에서 박창준의 선제골과 김준하의 결승 골을 엮어 후이즈가 만회 골을 터트린 서울에 2대 1로 이겼습니다.이로써 직전 라운드에서 부천FC를 2대 1로 꺾어 2연패에서 벗어난 제주는 2연승으로 승점을 18점으로 늘렸습니다.반면 서울은 최근 3경기에서 1무 2패로 승수를 쌓지 못하면서 승점 26점에 머물렀습니다.선두는 유지했으나 승점 5점 차 2위인 전북과 간격이 좁혀질 가능성이 생겼습니다.양 팀이 4개씩의 슈팅을 기록한 전반에 나온 유일한 유효슈팅에 의해 균형이 깨졌습니다.전반 18분 제주 네게바가 오른쪽 측면에서 서울 수비수 로스의 태클을 피해 페널티지역 안 오른쪽까지 공을 몰고 간 뒤 문전으로 찔러주자 권창훈과 함께 쇄도하던 박창준이 오른발로 마무리했습니다.시즌 2호 골을 터트린 박창준은 이번 시즌 제주에서 멀티 득점을 기록한 첫 선수가 됐습니다.그러나 박창준이 부상을 당해 제주는 전반 37분 만에 교체 카드를 써서 급히 김준하를 투입해야 했습니다.서울은 전반에 67%의 공 점유율에도 유효슈팅 하나 기록하지 못할 정도로 공격 작업이 효율적이지 못했습니다.조영욱을 안데르손으로 바꾼 채 후반을 시작한 서울의 공세를 골키퍼 김동준의 선방으로 잘 막아내던 제주가 후반 8분 역습으로 추가 골을 뽑았습니다.네게바가 자기 진영에서 공을 잡고는 혼자 상대 페널티지역 안 왼쪽까지 드리블한 뒤 왼발로 슈팅한 게 골키퍼 구성윤에게 막혀 흘러나오자 뒤따라왔던 김준하가 빈 골문에 오른발로 차 넣었습니다.서울은 4분 뒤 만회 골로 반격을 시작했습니다.이승모가 손정범 대신 투입된 지 1분 만인 후반 12분 상대 왼쪽에서 올라온 크로스를 골 지역 오른쪽에서 헤더로 이어주자 후이즈가 골문 왼쪽에서 머리로 받아 넣었습니다.하지만 이후 서울은 후반 37분 안데르손의 중거리슛이 골키퍼에게 잡히고, 경기 종료 직전 문선민의 크로스에 이은 박성훈의 헤딩슛은 골대를 살짝 벗어나면서 결국 기운 승부를 되돌리는 데는 실패했습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)