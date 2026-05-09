3년여 만에 최고치…곡물·유지류·육류 오르고 유제품·설탕 내려

▲ 우크라이나 밀밭

세계식량가격지수가 3년 2개월 만에 최고 수준으로 높아졌습니다.농림축산식품부는 유엔 식량농업기구(FAO)가 발표한 지난달 세계 식량가격지수가 130.7로 전달보다 1.6% 상승했다고 9일 밝혔습니다.곡물, 유지류, 육류 가격은 올랐고, 유제품, 설탕 가격은 하락했습니다.이 지수는 2014∼2016년 평균 가격을 100으로 두고 비교한 수칩니다.지난 1월까지 5개월 연속 하락했지만, 2월 반등에 이어 석 달 연속 상승하면서 2023년 2월(130.7) 이후 가장 높은 수준을 기록했습니다.다만, 러시아와 우크라이나 전쟁 여파로 급등했던 2022년 3월(160.2)보다는 낮습니다.곡물 가격지수는 111.3으로 전달보다 0.8% 상승했습니다.밀 가격은 미국 일부 지역의 가뭄과 호주의 강수량 부족 우려, 중동 정세 불안에 따른 비료 가격 상승으로 내년 밀 재배 면적 감소 전망이 나오면서 상승했습니다.옥수수와 쌀 가격지수도 상승했습니다.유지류 가격지수는 팜유·대두유·해바라기유·유채유 가격이 모두 올라 전달보다 5.9%나 상승한 193.9를 기록했습니다.팜유 가격은 바이오연료 수요 증가 전망에 따라 5개월 연속 상승했습니다.해바라기유 가격도 흑해 지역 공급 차질 우려 등으로 올랐습니다.육류 가격지수는 전달보다 1.2% 오른 129.4였습니다.쇠고기 가격은 브라질의 도축 가능 물량 부족으로 사상 최고치를 경신했고, 돼지고기 가격도 유럽연합(EU) 중심으로 계절적 수요 증가로 상승했습니다.반면, 유제품 가격지수는 119.6으로 전달보다 1.1% 내렸습니다.버터와 치즈 가격은 EU와 오세아니아의 풍부한 우유 공급 증가 영향으로 하락했습니다.설탕 가격 지수는 국제 공급량이 충분할 것이란 전망에 전달보다 4.7% 하락한 88.5를 기록했습니다.중국·태국 등 주요 생산국의 생산 전망이 개선되고 브라질이 신규 수확을 시작한 가격 하락 요인으로 작용했습니다.FAO는 2025∼2026년 세계 곡물 생산량은 30억 3천980만 톤으로 2024∼2025년 대비 6.0% 증가할 것으로 전망했습니다.같은 기간 곡물 소비량은 29억 4천620만 톤으로 2.5% 증가할 것으로 내다봤습니다.(사진=게티이미지코리아)