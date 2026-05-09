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신상 공개 미뤄지자…"이 사람이 여고생 살해범" 사진 확산

작성 2026.05.09 16:00 조회수
영장실질심사 마친 '여고생 살해' 피의자
▲ 영장실질심사 마친 '여고생 살해' 피의자

일면식 없는 여고생을 살해하고 고등학생에게 중상을 입힌 24살 장 모 씨의 실명과 사진이 사회관계망서비스를 통해 확산하고 있습니다.

오늘(9일) 인스타그램과 유튜브 등에는 장 씨의 이름과 청소년기 시절 사진, 최근 모습 등이 유포됐습니다.

일부 이용자는 장 씨 가족의 직업과 근황이라는 내용을 게시하기도 했으나 사실관계는 확인되지 않았습니다.

앞서 광주경찰청은 어제 신상정보 공개 심의위원회를 열어 장 씨의 신상을 공개하기로 결정했습니다.

하지만 장 씨가 공개에 동의하지 않으면서 관련 절차에 따라 게시 시점은 오는 14일로 미뤄진 상태입니다.

경찰 관계자는 장 씨의 신상이 온라인상에 퍼지는 상황에 대해 알지 못했다며, 현재 범행 동기 규명에 주력하고 있다고 밝혔습니다.

사건을 수사 중인 광주 광산경찰서는 장 씨가 범행 전 스마트폰을 버렸다고 진술한 하천을 며칠간 수색했으나 성과 없이 수색을 종료했습니다.

장 씨는 경찰 조사에서 "사는 게 재미가 없었다. 자살을 고민하던 중 범행을 결심했고, 누군가 데리고 가려 했다"는 주장을 반복하고 있습니다.

경찰은 체포 당시 압수한 스마트폰에 대해 디지털포렌식 조사를 진행하고 있으며, 사이코패스 진단 검사도 실시했습니다.

장 씨는 지난 5일 0시 11분쯤 광주 광산구 월계동의 한 보행로에서 고등학교 2학년생인 17살 A 양을 살해하고, 근처를 지나다 비명 소리를 듣고 도움을 주려던 17살 B 군에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의로 구속됐습니다.

장 씨는 거주지 일대를 배회하다 마주친 피해자들을 상대로 별다른 목적 없이 범행했다고 진술했습니다.

(사진=연합뉴스)
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