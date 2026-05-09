장동혁 "95세 노모에 '공소 취소' 뜻 묻자 '무시하냐' 역정"

▲ 장동혁 국민의힘 대표

국민의힘 장동혁 대표는 오늘(9일) 더불어민주당 박성준 의원의 발언을 우회적으로 비판했습니다.앞서 박 의원은 지난 6일 라디오 방송에서 '조작기소 특검법안'과 관련해 시민들에게 공소취소가 무엇인지 물으면 10명 중 8~9명은 뜻을 잘 모른다고 언급한 바 있습니다.장 대표는 자신의 페이스북을 통해 95세 노모와 나눈 대화를 전했습니다.장 대표는 어머니께서 조작기소 특검법에 대해 거친 언사를 드러내며 구시렁거리시길래 공소 취소가 무엇인지 물어봤다고 밝혔습니다.이어 어머니가 자신을 "너 나 무시하냐"라고 역정을 내셨다고 덧붙였습니다.장 대표는 이와 함께 최근 호르무즈 해협에서 화재가 발생한 한국 화물선 HMM 나무호와 관련한 정부 대응을 비판했습니다.장 대표는 정부가 피격 가능성을 염두에 두고 철저히 대비해야 함에도 아니라고 결론 내릴 준비부터 하는 것 같다고 지적했습니다.또한 정부의 대이란 인도적 지원을 거론하며 "동맹국 미국과 전쟁 중인 이란에 돈 50만 달러를 갖다 바쳤다"라고 말했습니다.이어 이란이 북한과 우호적인 관계라는 점을 언급하며 정부가 이란에 특사를 보낸 이유에 대해 의문을 제기했습니다.