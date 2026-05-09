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장동혁 "95세 노모에 '공소 취소' 뜻 묻자 '무시하냐' 역정"

작성 2026.05.09 15:45 조회수
장동혁 "95세 노모에 '공소 취소' 뜻 묻자 '무시하냐' 역정"
▲ 장동혁 국민의힘 대표

국민의힘 장동혁 대표는 오늘(9일) 더불어민주당 박성준 의원의 발언을 우회적으로 비판했습니다.

앞서 박 의원은 지난 6일 라디오 방송에서 '조작기소 특검법안'과 관련해 시민들에게 공소취소가 무엇인지 물으면 10명 중 8~9명은 뜻을 잘 모른다고 언급한 바 있습니다.

장 대표는 자신의 페이스북을 통해 95세 노모와 나눈 대화를 전했습니다.

장 대표는 어머니께서 조작기소 특검법에 대해 거친 언사를 드러내며 구시렁거리시길래 공소 취소가 무엇인지 물어봤다고 밝혔습니다.

이어 어머니가 자신을 "너 나 무시하냐"라고 역정을 내셨다고 덧붙였습니다.

장 대표는 이와 함께 최근 호르무즈 해협에서 화재가 발생한 한국 화물선 HMM 나무호와 관련한 정부 대응을 비판했습니다.

장 대표는 정부가 피격 가능성을 염두에 두고 철저히 대비해야 함에도 아니라고 결론 내릴 준비부터 하는 것 같다고 지적했습니다.

또한 정부의 대이란 인도적 지원을 거론하며 "동맹국 미국과 전쟁 중인 이란에 돈 50만 달러를 갖다 바쳤다"라고 말했습니다. 

이어 이란이 북한과 우호적인 관계라는 점을 언급하며 정부가 이란에 특사를 보낸 이유에 대해 의문을 제기했습니다.
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