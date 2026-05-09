수십 년치 '극비 문건' 공개…60m 금속체가 순식간에 '번쩍'

반짝이는 물체가 불규칙하게 움직이는가 하면, 검은 물체가 화면 아래를 빠르게 가로지르기도 합니다.



미 국방부가 현지시간 8일 홈페이지에 게시한 '미확인 이상현상', UAP 관련 기밀 해제 파일에 나오는 영상들입니다.



이번에 공개된 161건의 자료에는 1940년대부터 지난해까지 지구와 우주 공간, 그리고, 달에서 수집된 기록이 담겼습니다.



특히, 아폴로 11호의 우주 비행사 버즈 올드린은 달과 가까워질 무렵 상당한 크기의 물체를 봤으며, 달에서도 몇 분 간격으로 나타난 섬광들을 봤다고 진술했습니다.



이 외에도 아폴로 12호 비행사들은 지평선 위의 수직 형태의 미확인 형상을 포착했고, 아폴로 17호도 달 표면 상공에서 빛나는 물체 3개를 촬영했습니다.



구소련과 프랑스, 일본 등에서 입수한 자료들도 포함됐습니다.



FBI 기록에는 지난 2023년 최대 60m 길이의 타원형 금속체가 하늘에 나타났다 순식간에 사라졌다는 목격담이 담기기도 했고, 미 공군 보고서에는 2024년 다이아몬드 형태 비행체가 434노트 속도로 비행하는 모습이 적외선 센서에 2분간 포착된 사례도 있었습니다.



이번 공개는 도널드 트럼프 대통령의 지시에 따라 국방부와 NASA, FBI가 보관해 온 방대한 자료를 검토해 이뤄졌습니다.



다만 국방부는 해당 자료들이 '미해결 사건'일 뿐이며, 관측된 현상의 본질에 대해 정부가 최종 판단을 내린 것은 아니라고 밝혔습니다.



국방부는 앞으로 몇 주 간격으로 추가 파일을 더 공개할 예정인데, 트럼프 대통령은 국민들이 스스로 무슨 일이 벌어지고 있는 것인지 판단할 수 있을 것이라며 재밌게 보고 즐기기 바란다는 입장을 냈습니다.



하지만, 일부 전문가들은 공개된 자료 상당수가 저화질이거나 파편적으로 알려진 내용이라며, 트럼프 행정부가 최근 직면한 각종 정치적 논란들에 대한 대중적 관심을 돌리기 위한 것이라며 파일 공개에 의구심을 제기하기도 했습니다.



(구성 : 소환욱 / 편집 : 나홍희 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부)