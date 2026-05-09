스승의날 앞두고 교대생 단체 집회…"교사 정원 늘려야"

▲ 지난 3일 열린 전국교육대학생연합 '2026 지선대응 공동행동 선포' 기자회견

스승의날을 앞두고 교육대학 학생들이 교원 확충과 공교육 현장 개선 등을 정부에 촉구했습니다.전국교육대학생연합은 오늘(9일) 서울 중구 청계광장 일대에서 '2026 지방선거 대응 공동행동' 집회를 열고 정부의 교원 감축 정책을 비판했습니다.이들은 정부가 학령인구 감소를 이유로 교사 정원을 줄이고 있는 가운데, 정작 학교 현장에서는 교사 부족으로 기간제 교사 채용이 늘고 있다고 지적했습니다.또 학생들의 배경이 다양해지고 고교학점제와 인공지능(AI) 기반 교육 등이 확대되면서 교사 한 명이 감당해야 할 업무 부담도 커지고 있다고 주장했습니다.박주현 경인교대 교육위원회 운영위원은 "이주 배경 학생과 정서·행동 위기 학생, 특수교육 학생 등 다양한 특성을 가진 학생들이 늘고 있다"며 "개개인에 맞춘 교육을 위해서는 경제 논리가 아닌 교육의 관점에서 교사 정원을 확대해야 한다"고 말했습니다.서울교대 총학생회장인 이문의 전국교육대학생연합 의장은 정부가 현장 수요를 반영한 중 장기 교원 수급 계획을 마련해야 한다고 촉구했습니다.이 의장은 "내실 있는 교육 환경에서 준비된 교사가 배출될 때 그 혜택은 고스란히 아이들에게 돌아간다"며 "대학 재정을 확충하고, 교원 양성에 대한 국가의 책임을 강화해야 한다"고 강조했습니다.이 밖에도 참가자들은 학부모들의 과도한 민원과 교권 침해 문제를 지적하며 안전한 학교 환경을 조성하고 예비 교사가 참여하는 교육 정책 논의기구를 구성해야 한다고 주장했습니다.오늘 집회에는 전국 8개 교육대학과 22개 사범대학 학생회 등에 소속된 약 300명이 참석했습니다.전국교육대학생연합은 향후 6·3 지방선거 교육감 후보들에게 학생들의 요구안을 담은 정책 질의서를 전달하고, 교육부 장관 면담을 요구할 계획입니다.(사진=전국교육대학생연합 제공, 연합뉴스)