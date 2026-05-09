"미국 정보기관, 이란 전쟁 전략에 모즈타바가 중요 역할 맡는다 판단"

▲ 모즈타바 하메네이

이란의 새 최고 지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이가 다른 고위 관계자들과 함께 전쟁 전략 수립에 중요한 역할을 맡고 있는 것으로 미국 정보당국이 판단하고 있다고 미국 CNN 방송이 8일(현지시간) 보도했습니다.CNN은 정보기관 관련 익명 소식통들을 인용해 이런 평가를 전하면서 결정을 내리는 권위가 어디 있는지는 여전히 명확하지 않으나 모즈타바 하메네이가 이란의 미국 상대 종전 협상의 방향 설정에 관여하고 있을 가능성이 높다고 전했습니다.모즈타바 하메네이의 아버지인 아야톨라 알리 하메네이는 최고 지도자로 재직 중이던 올해 2월 28일 이스라엘과 미국의 이란 기습공격 때 숨졌습니다.이후 모즈타바가 제3대 최고 지도자로 선출돼 3월 8일에 취임했습니다.다만 모즈타바 하메네이는 취임 이래 공개석상에 모습을 드러낸 적이 단 한 번도 없습니다.이 때문에 그의 건강과 그가 이란 국정 지도부 내에서 맡고 있는 실질적 역할에 관해서는 여러 추측이 제기되고 있습니다.그는 2월 28일 공습으로 한쪽 얼굴, 팔, 몸통, 다리에 심한 화상을 입었다는 설이 유력합니다.다만 지금까지 미국 정보당국은 그의 행방을 시각 자료로 확인하지 못하고 있다고 CNN은 전했습니다.모즈타바는 최근 외부와 소통할 때 전자기기를 전혀 사용하지 않고 있으며, 방문자가 직접 찾아오도록 하거나 전령을 통해 전갈을 보내는 방식으로 소통하고 있다고 CNN 취재에 응한 한 소식통은 전했습니다.마수드 페제시키안 이란 대통령은 모즈타바 하메네이 최고 지도자와 최근에 2시간 반 동안 만나 얘기를 나눴다고 지난 7일 공개했습니다.다만 구체적 면담 날짜 등은 밝히지 않았습니다.모즈타바 하메네이의 역할이 전략을 짜거나 결정을 직접 내리는 것이 아니라 의견을 제시하고 추인하는 정도에 그치고 있으리라는 추측도 없지 않습니다.그가 전쟁을 외교로 마무리하기 위해 협상 전략을 짜는 데 도움을 주고 있을 수는 있으나 실제 결정 과정과는 거리가 있으며 접촉도 간헐적으로만 가능한 상태라고 취재원 중 한 명은 설명했습니다.이 때문에 일상적 국정 운영은 실질적으로는 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 고위 인사들과 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장이 협의해서 하고 있다고 이 취재원은 전했습니다.3월 말이나 4월 초 기준으로 미국 정보기관들은 이란의 미사일 발사대 중 약 절반이 미국의 공격을 견뎌낸 것으로 파악하고 있었습니다.그러나 최근 보고서에서는 그 비율을 3분의 2로 높여 잡았습니다.여기에는 4월 8일 합의된 휴전을 계기로 이란이 지하에 묻혀버렸던 발사대 중 상당수를 복구하는 데 성공한 점이 영향을 줬습니다.이와 별개로 미국 중앙정보국(CIA) 보고서에 따르면, 미국은 이란 해안 봉쇄를 지속할 경우 이란 경제가 완전히 붕괴하지 않은 채로 최대 약 4개월을 버틸 수 있을 것으로 보고 있다고 일간 워싱턴포스트(WP)가 보도했습니다.