뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'BTS노믹스' 가시화? …영국 로이터 "투어 수익 2조 7천억 원 전망"

김경희 기자
작성 2026.05.09 11:31 조회수
'BTS노믹스' 가시화? …영국 로이터 "투어 수익 2조 7천억 원 전망"
▲ 그룹 방탄소년단(BTS) 도쿄돔 공연

그룹 방탄소년단(BTS)이 팝스타 테일러 스위프트의 '테일러노믹스'를 잇는 'BTS노믹스'로 막대한 글로벌 경제 효과를 내고 있다고 소속사 빅히트 뮤직이 밝혔습니다.

BTS는 현재 전 세계 34개 도시에서 총 85회에 달하는 월드투어 '아리랑'(ARIRANG)을 진행 중인데, 업계에선 BTS의 투어가 단순한 음악 소비를 넘어 공연, 관광, 숙박 등 다양한 산업에 경제적 파급 효과를 일으킬 것으로 내다봤습니다.

로이터는 BTS 월드투어의 총 수익이 약 18억 달러, 우리 돈 2조 7천억 원에 달할 것으로 전망하면서 "역대 최고 수익을 기록한 테일러 스위프트의 '디 에라스 투어'(The Eras Tour), 콜드플레이의 '뮤직 오브 더 스피어스 월드 투어' (Music of the Spheres World Tour)에 필적하는 수치"라고 설명했습니다.

소속사는 BTS가 현지 시각 7일부터 멕시코에서 진행 중인 3회 공연으로 만으로도 약 1억 750만 달러, 우리 돈 1천505억 원의 경제 효과를 낼 것으로 추산했습니다.

(사진=빅히트 뮤직 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김경희 기자 사진
김경희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지