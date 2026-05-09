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맨유 페르난드스, 축구기자협회 선정 '올해의선수'

하성룡 기자
작성 2026.05.09 10:51 조회수
맨유 페르난드스, 축구기자협회 선정 '올해의선수'
▲ 브루누 페르난드스

브루누 페르난드스가 맨체스터 유나이티드 선수로는 16년 만에 잉글랜드축구기자협회(FWA)가 뽑는 '올해의 선수'로 선정됐습니다.

이 상은 1947년 제정됐으며, 페르난드스는 맨유 선수로는 2010년 웨인 루니 이후 16년 만에 수상자로 이름을 올렸습니다.

맨유 선수 중 유일하게 올해 후보에 오른 페르난드스는 900여 명의 FWA 회원 중 45%의 득표율로 수상의 영예를 안았습니다.

FWA에 따르면 페르난드스는 2위인 아스날 미드필더 데클런 라이스보다 28표를 더 얻었습니다.

맨체스터 시티의 공격수 엘링 홀란이 3위를 차지했습니다.

맨유의 주장인 페르난드스는 이번 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 32경기에 출전해 8골 19도움을 기록하며 최고의 시간을 보내고 있습니다.

특히 도움 하나만 추가하면 티에리 앙리, 케빈 더브라위너가 가진 EPL 단일 시즌 최다 도움 기록에 타이를 이루게 됩니다.

맨유가 3경기를 남겨둔 터라 신기록 수립에 대한 기대감도 큽니다.

시상식은 오는 20일 영국 런던에서 열립니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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