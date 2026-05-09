마이클 잭슨이 영국 오피셜 앨범 차트 1위…돌아온 '팝의 황제'

▲ 마이클 잭슨

2009년 사망한 '팝의 황제' 마이클 잭슨이 전기 영화 '마이클' 개봉에 힘입어 영국 오피셜 앨범 차트 정상에 올랐습니다.현지시간 8일 영국 오피셜 차트에 따르면 2005년 발매한 마이클 잭슨의 베스트 앨범 '디 에센셜'(THE ESSENTIAL)은 오피셜 앨범 차트 '톱 100'에서 1위를 차지했습니다.마이클 잭슨의 다수 앨범과 곡들이 영국 오피셜 차트에 재진입했습니다.앨범 차트에선 그의 명반으로 꼽히는 '스릴러'(THRILLER)가 6위, '배드'(BAD)는 8위를 차지했습니다.'오프 더 월'(OFF THE WALL)과 '데인저러스'(DANGEROUS)는 각각 47위와 80위를 기록했습니다.영화 '마이클' 연계 앨범인 '마이클 - 송스 프롬 더 모션 픽처'(MICHAEL - SONGS FROM THE MOTION PICTURE)는 76위에 올랐습니다.싱글 차트 '톱 100'에서도 마이클 잭슨의 대표곡 중 하나인 '빌리 진'(BILLIE JEAN)이 4위를 기록했습니다.또 다른 히트곡 '돈 스톱 틸 유 겟 이너프'(DON'T STOP 'TIL YOU GET ENOUGH)는 15위를 차지했습니다.마이클 잭슨이 활동했던 그룹 잭슨 파이브의 '아이 원트 유 백'(I WANT YOU BACK)도 33위에 올랐습니다.마이클 잭슨의 앨범과 곡들은 최근 미국 빌보드 차트도 대거 재진입했습니다.이런 현상은 영화 '마이클'의 흥행 영향으로 풀이됩니다.'마이클'은 마이클 잭슨의 삶과 음악 활동을 다룬 영홥니다.북미 등에서 먼저 개봉했고 국내에서는 오는 13일 개봉합니다.이밖에 싱글 차트에서는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 오리지널사운드트랙(OST) '골든'(GOLDEN)이 39위를 기록했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)