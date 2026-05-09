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블랙핑크 리사, 2026 북중미 월드컵 개막식 무대 오른다

심영구 기자
작성 2026.05.09 09:19 조회수
블랙핑크 리사, 2026 북중미 월드컵 개막식 무대 오른다
▲ 블랙핑크 리사

블랙핑크 멤버 리사가 다음 달 열리는 2026 북중미 월드컵의 개막식 무대에 오를 전망입니다.

스포츠 전문매체 디 애슬레틱은 현지시간 8일 리사가 국제축구연맹(FIFA)과 공연 계약을 맺었다고 보도했습니다.

이번 월드컵이 캐나다와 미국, 멕시코 등 3개국에서 열리는 만큼 개막식도 3번에 걸쳐 진행합니다.

리사는 미국 LA 소파이 스타디움에서 열리는 미국-파라과이 경기를 앞두고 케이티 페리, 퓨처, DJ 산조이 등과 함께 공연할 것으로 보입니다.

캐나다 토론토에서 열리는 개막전에는 마이클 부블레, 앨라니스 모리셋, 알레시아 카라 등이, 멕시코 아스테카 스타디움에서 열리는 개막전에서는 록밴드 마나, 알레한드로 페르난데스, 벨린다, 타일러 등이 무대를 꾸밉니다.

미국과 캐나다 개막식 무대는 각 13분, 멕시코 무대는 16분 30초 분량으로 계획돼 있습니다.

앞서 2022 카타르 월드컵 개막식 무대에서 BTS 정국이 공연하고 공식 사운드트랙 '드리머스'를 선보였는데, 이번에는 K팝 여성 솔로 가수가 월드컵 개막식 무대에 오르게 된 것입니다.

리사는 태국 출신 블랙핑크 멤버로, 2016년 그룹 데뷔 후 솔로 활동을 병행하고 있습니다.

2021년 발매한 솔로 싱글 '라리사'(LALISA)는 첫 주에 73만 6천여 장의 판매량을 올리며 K팝 여가수 가운데 최고 기록을 세우기도 했습니다.
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