1. "이란 유조선 2척 무력화"…"이란의 진지한 제안 기대"



미군이 해상봉쇄를 뚫고 항구로 진입하려던 이란 유조선 2척을 공습해 무력화시켰습니다. 루비오 미 국무장관은 오늘(9일) 안으로 이란이 종전안에 대한 진지한 제안을 내놓기를 바란다고 말했습니다.



2. 외부 공격 vs 내부 결함…나무호 조사 본격화



호르무즈 해협에서 폭발 사고가 난 나무호의 사고 원인을 밝히기 위한 정부의 본격적인 조사가 시작됐습니다. 외부 공격인지 선박 내부 결함인지, 사고 원인을 두고 다양한 가능성이 제기되고 있습니다.



3. 내일부터 양도세 중과…오늘도 구청 열고 접수



다주택자 양도소득세 중과 유예 조치가 오늘 종료됩니다. 정부는 토요일인 오늘까지도 구청과 시청을 통해 토지거래허가 신청을 하면, 양도세 중과 유예를 적용받도록 했습니다.



4. 개헌안 표결 시도 중단…"정략으로 무산 유감"



헌법개정안의 국회 처리가 무산됐습니다. 국민의힘이 필리버스터를 예고하자 우원식 국회의장이 개헌안을 상정하지 않았는데, 우 의장은 정략적으로 개헌을 무산시켰다며 국민의힘을 비판했습니다.