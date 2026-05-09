영국 지방선거에서 우익당 돌풍…집권 노동당 참패

▲ 영국개혁당의 나이절 패라지 대표

영국 지방선거에서 우익 성향 신생 정당 영국개혁당이 돌풍을 일으키고 키어 스타머 총리가 이끄는 중도좌파 집권 노동당은 참패했습니다.8일(현지시간) 오후 4시 30분 현재 잉글랜드 136개 지방의회 5천36석 중에서 84개 의회 2천557석에 대한 선거 결과가 발표된 가운데 영국개혁당이 약 30%인 790석을 차지했습니다.그중에서 788석이 이번에 새로 얻은 의석입니다.중도파 원내 제3당 자유민주당은 58석 늘어난 514석을 확보했습니다.중도우파 제1야당 보수당은 366석을 잃어 464석, 노동당은 597석이나 잃어 456석을 확보하는 데 그쳤습니다.좌파 녹색당은 146석을 늘려 215석을 얻었습니다.84개 지방의회 중 노동당이 과반 의석을 차지한 의회는 18곳으로 14곳이나 줄었습니다.자유민주당은 11곳으로 1곳 늘렸고, 보수당은 7곳으로 3곳을 잃었습니다.영국개혁당은 5개 의회를 처음으로 장악했습니다.웨일스 자치 의회 96석 중 60석이 확정된 가운데 민족주의 정당 웨일스당(플라이드 컴리·PC)과 영국개혁당이 각각 27석, 20석을 차지했습니다.노동당과 보수당은 각각 7석, 4석에 그쳤습니다.스코틀랜드에서는 자치 의회 129석 중 59석에 대한 결과가 발표됐습니다.민족주의 성향 스코틀랜드국민당(SNP)의 47석을 휩쓸었고 자유민주당과 보수당, 노동당이 각각 4석, 4석, 2석을 확보했습니다.개표가 진행 중이나 웨일스와 스코틀랜드에서 노동당은 이미 패배를 인정했습니다.1999년 웨일스 자치의회 출범 이후 27년 만에 처음으로 노동당은 정권을 내주게 됐습니다.BBC 방송에 따르면 엘리네드 모건 웨일스 자치정부 수반도 의석을 잃을 것으로 전망됩니다.스코틀랜드 노동당 대표 아나스 사와도 SNP 후보에게 지역구 의석을 잃었습니다.선거 전문가 존 커티스는 SNP가 60여 석을 확보해 제1정당 자리를 지키겠지만, 과반에는 다소 미치지 못할 것으로 예상했습니다.영국개혁당은 여론조사 정당별 지지율 1위 정당으로서 입지를 확인했습니다.2018년 11월 브렉시트당이라는 이름으로 출범한 영국개혁당은 반(反)이민, 반유럽통합을 내세웁니다.나이절 패라지 영국개혁당 대표는 이날 영국개혁당이 런던 지방의회로는 처음으로 과반 의석을 확보한 런던 헤이버링에서 "영국 정치의 역사적 변화"라고 환영했습니다.그는 "더 이상 좌파든 우파든 없다. 우리는 전통적인 노동당 지역에서도 놀라운 득표율을 기록했다"며 "(영국개혁당 성공이) 더는 요행이나 (기성정당에 대한) 반발 표심이라고 볼 수 없다"고 강조했습니다.노동당과 키어 스타머 총리는 타격을 피할 수 없게 됐습니다.노동당은 기존에 텃밭으로 꼽히던 잉글랜드 중부와 북부의 공업지대에서도 지지를 잃은 것으로 분석됩니다.앤절라 레이너 전 부총리의 지역구인 그레이터 맨체스터 테임사이드에서는 노동당은 17석을 보유하고 있었는데 16석을 영국개혁당에 빼앗겼습니다.그 인근 위건은 리사 낸디 문화장관의 지역구로, 노동당은 22석을 모두 영국개혁당에 내줬습니다.존 커티스는 "노동당에는 예상만큼, 또는 그보다 많이 나쁜 상황"이라고 풀이했습니다.2024년 7월 총선에서 노동당의 압승을 이끌었으나 2년도 되지 않아 여론조사에서 '역대급' 비호감도를 보이고 있는 스타머 총리는 주요 정책 철회, 경제 부진, 주미 대사 인사 논란 등으로 위기에 놓여 있어 이번 선거 결과가 자리 보전에 결정타가 될 수 있습니다.다만, 스타머 총리로선 노동당 내에서 잠재적 경쟁자로 거론되는 유력 인사들의 상황이 녹록지 않다는 점이 위안거리입니다.앤디 버넘 그레이터 맨체스터 시장은 당 대표 자격 조건인 하원의원이 아니고 레이너 전 부총리는 사임 사유였던 세무 이슈가 완전히 해소되지 않았습니다.스타머 총리는 이날 "아픈 결과이고 내 책임을 통감한다"면서도 "나는 이대로 떠나버리진 않겠다. (사임으로) 나라를 혼란에 빠뜨리지 않을 것"이라며 퇴진 의사가 없음을 분명히 했습니다.스타머 총리의 발언 이후 외환시장에서 파운드화는 1.3624달러로 0.6% 올랐고 영국 국채 10년물 금리는 4.875%로 0.07%포인트 내렸습니다.금융시장은 노동당이 당내 좌파 성향이 강한 인사로 총리를 교체하면 정부 차입이 늘어날 가능성을 우려해 왔다고 로이터 통신은 짚었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)