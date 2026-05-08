민주당 "국힘, 필버로 민생 볼모 삼아 개헌 저지…국회법 개정 검토"

▲ 우원식 국회의장이 8일 국회에서 열린 제435회 국회(임시회) 2차 본회의에서 헌법 개정안 표결과 50개 법안 처리와 관련해 국민의힘의 필리버스터 신청으로 안건을 상정하지 않겠다고 밝히고 있다.

민주당은 오늘(8일) 본회의에 상정된 개헌안과 민생법안들에 필리버스터를 신청한 국민의힘을 겨냥해 "내란 방조 선언이자 민생을 인질 삼은 폭거"라며 강하게 비판했습니다.이주희 원내대변인은 국회 브리핑을 통해 "시대적 요구인 개헌을 끝끝내 저지하고 국회를 마비시켜 당리당략을 취하려는 국민의힘은 스스로 내란 세력의 공범임을 만천하에 자인했다"며 이같이 언급했습니다.이 원내대변인은 "이번 개헌안은 무너진 헌정 질서를 바로 세우고 국가의 미래를 설계하는 청사진"이라며 "국민의힘은 기만적인 지연 전술을 멈추고 구체적이고 명확한 개헌 시간표를 국민 앞에 즉각 제시해야 한다"고 촉구했습니다.그러면서 "더욱 참담한 것은 여야가 합의해 법사위를 통과한 민생법안들마저 오늘 필리버스터의 볼모로 삼았다는 사실"이라며 "국민의힘이 몽니를 부리며 시간을 끄는 만큼 국민의 고통은 깊어질 것"이라고 덧붙였습니다.한병도 원내대표도 본회의 산회 직후 기자들과 만나 "개헌을 이렇게 필리버스터까지 동원해 막을 것은 이후에 우리 국민에게서 큰 지탄을 받고 심판을 분명히 받을 것"이라고 공세를 펼쳤습니다.한 원내대표는 "필리버스터를 악용해 국회를 이런 식으로 운영한다면 정의롭지 않다"며 "국회 운영에 맞지 않기 때문에 향후 필리버스터 악용하는 사례에 대해선 국회법 개정을 안 할 수 없다. 이런 식이면 적극 검토하겠다"고 강조했습니다.앞서 민주당을 비롯한 여야 6당이 6·3 지방선거 일정에 맞춰 헌법 개정안 본회의 처리를 시도했지만, 국민의힘이 헌정사상 처음으로 개헌안에 대한 필리버스터를 예고함에 따라 개헌안 재상정이 불발됐습니다.(사진=연합뉴스)