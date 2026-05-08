"지예은 좋아한 적 없어"…'런닝맨' 유희관, 송지효에 기습 고백

야구선수 출신 유희관이 '런닝맨' 지예은이 아닌 송지효를 향한 애정을 드러낸다.



오는 10일 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 '고막 스틸러' 멜로망스 김민석, '신 스틸러' 배우 채원빈, '심 스틸러' 유희관이 게스트로 출연해 '골드 스틸러 : 금고를 털어라' 레이스를 펼친다.



이날 방송은 화려한 게스트 라인업만큼이나 강렬한 예능감으로 꽉 채워질 예정이다. 특히 야구 레전드 유희관은 등장하자마자 지예은과의 과거 인연에 대해 "좋아한 적 없다"며 단호한 해명에 나섰고, 곧바로 송지효를 향한 짝사랑을 고백해 현장을 발칵 뒤집어놓았다.



분위기를 이어 멜로망스 김민석은 감미로운 목소리로 '사랑인가 봐' 라이브를 선사했다. 하지만 로맨틱한 분위기도 잠시, 노래에 맞춰 송지효와 유희관이 '불장난 댄스'를 선보이며 현장을 웃음바다로 만들었다.



또한 SBS 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'로 대세 배우 반열에 오른 채원빈 역시 수줍은 모습 뒤에 숨겨진 반전 예능감을 뽐내며 '분량 스틸러'의 면모를 과시했다.



이번 '골드 스틸러 : 금고를 털어라' 레이스는 금고 비밀번호를 풀기 위한 고도의 두뇌 싸움이 핵심이다. 단서를 완벽히 조합해 나가는 '브레인' 멤버들과 단서 앞에서 무너진 '깡깡이' 멤버들의 극과 극 활약이 관전 포인트다. '금 금고'를 열기 위한 숨 막히는 경쟁이 이어지는 가운데, 유희관의 적극적인 대시에 송지효는 "팀 바꿀 수 없나요?"라며 의미심장한 반응을 보여 현장을 술렁이게 만들기도 했다.



서로를 향한 의심과 견제가 난무하는 가운데 과연 누가 최종 승자가 되어 금 금고를 차지할지, 스틸러 3인방의 예측 불허 활약상은 오는 10일 일요일 오후 6시 10분 방송될 '런닝맨'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)