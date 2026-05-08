삼성전자 노사 협상 재개…11일부터 이틀간 사후 조정

▲ 지난달 17일 서울 삼성전자 서초사옥 앞에서 삼성그룹 초기업노동조합 조합원들이 과반노조 공식 선언 기자회견을 하고 있다.

삼성전자 노사가 노동 당국의 중재에 따라 협상 재개에 나섭니다.오는 21일로 예고된 파업을 약 10일 앞두고 노사가 다시 협상 테이블에 앉게 된 것입니다.초기업노동조합 삼성전자 지부는 사후조정 절차를 통해 협상을 재개한다고 밝혔습니다.오늘(8일) 오후 최승호 초기업노조 위원장과 김도형 경기지방고용노동청 청장이 면담했고, 이후 사측까지 포함한 노사정 미팅이 이뤄졌습니다.고용노동부는 이 자리에서 정부 차원의 전폭적인 교섭 지원을 약속하며 사후조정 절차를 강력하게 권유했습니다.초기업노조 측은 "정부 측의 적극적인 의지와 거듭된 요청을 무겁게 받아들여 내부 검토를 거쳐 사후조정 절차에 응하기로 했다"며 "본 건은 초기업노조로 교섭권과 체결권이 위임돼 대표로 진행했다"고 밝혔습니다.사후조정은 오는 11일과 12일 이틀간 집중적으로 진행될 예정입니다.조정에는 최승호 위원장, 이송이 부위원장, 김재원 정책기획국장 등이 참여합니다.다만, 노조 측은 총파업 준비는 이어가겠단 방침입니다.최승호 초기업노조 위원장은 "조합원이 만족할 결과가 나오지 않는다면 망설임 없이 총파업에 나서겠다"며 총파업 준비에도 차질이 없도록 만전을 기할 것이라고 강조했습니다.사후 조정은 노동쟁의 조정 절차가 종료돼 노조가 쟁의권을 확보한 상태에서, 노사 양측의 동의 하에 노동위원회가 다시 한번 분쟁 해결을 중재하는 절차입니다.삼성전자 노사는 지난해 12월부터 2026년 임금 협약을 위한 교섭을 진행했지만 성과급 기준에 대한 견해차가 좁혀지지 않으면서 지난 3월 협상이 결렬됐습니다.이후 노조는 쟁의권을 확보하고 이달 21일부터 18일간 총파업에 들어가겠다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)