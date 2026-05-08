경찰청, 정책 소통 우수 기관으로 선정…대통령 표창

▲ 경찰청, 정책소통 우수기관 선정…대통령 표창

경찰청이 오늘(8일) 2025년 정부 업무평가 정책소통 우수기관으로 선정돼 대통령 표창을 받았습니다.그동안 경찰청은 범정부 차원의 초국가범죄 대응 성과를 유튜브와 소셜미디어 등 디지털 매체를 통해 알리고, 국민 참여형 캠페인과 인식 개선 활동을 추진해 범죄 예방을 위한 사회적 공감대 형성에 힘쓰고 있습니다.경찰청은 이날 국립현대미술관에서 진행된 올해 1분기 정책소통 우수사례 발표 경연에서도 차관급 기관 부문 1위로 선정돼 금상을 수상했습니다.'보이게, 참여하게, 생활 속으로'라는 소통 전략을 활용해 보이스피싱 피해액 감소 등 실질적 피해 예방에 이바지했다는 점에서 높은 평가를 받았습니다.유재성 경찰청장 직무대행은 "범정부 차원의 초국가범죄 대응 노력과 정책소통 성과가 국민들로부터 좋은 평가를 받게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 국민께서 더욱 안심하고 평온한 일상을 누리실 수 있도록 적극적인 정책소통을 이어가겠다"고 말했습니다.(사진=경찰청 제공, 연합뉴스)