[자막뉴스] '비상계엄 가담'해놓고 '뻔뻔'…김현태 전 707 특임단장, 인천 계양을 출마

12.3 비상계엄 당시 국회 봉쇄와 침투에 관여한 혐의로 국방부로부터 파면 처분을 받은 김현태 전 육군 특수전사령부 707 특수임무단장이 이재명 대통령의 전 지역구인 인천 계양을 국회의원 보궐선거에 무소속으로 출마하겠다고 밝혔습니다.



김 전 단장은 오늘(8일) 서울의 한 호텔에서 기자회견을 열고 "인천 계양을 국회의원 보궐선거 출마를 공식 선언한다"며 "거짓과 불법으로 세워진 정권에 맞서 자유민주주의와 법치주의를 지키겠다"고 주장했습니다.



김 전 단장은 또 "비상계엄 소용돌이 속에서 모든 진실을 알게 됐고 부하들만은 지키겠다는 일념으로 불의와 맞서 싸워왔다", "송영길, 이재명 등 거물급 정치인이 거쳐 갔지만 계양은 여전히 교통 불편과 지역 소외 문제를 겪고 있다"고도 주장했습니다.



김 전 단장은 이승만 전 대통령과 박정희 전 대통령의 정신을 계승하겠다며 "계양을에서 자유대한민국의 새로운 역사를 써 내려가겠다"고 말했습니다.



앞서 김 전 단장은 12.3 계엄 당시 군인들의 국회 투입을 지시했는데, 이후 계엄을 막은 보좌진이 폭력을 썼고 역으로 계엄군이 피해자라는 억지 주장을 폈습니다.



또, 군인들이 무력을 쓰지 않았다고 주장했지만 기자들을 연행하고 결박하는 cctv가 공개돼 파장이 일기도 했습니다.



김 전 단장은 파면된 뒤 이른바 '계엄 옹호' 세력과 활발히 소통하며 극우 유튜버 전한길 씨 방송에 출연했고, '민주당이 윤 전 대통령의 비상계엄 발령을 미리 알고 이를 내란으로 조작했다'는 음모론을 제기해 왔습니다.



김 전 단장의 출마 기자회견에는 전한길 씨도 참석했는데, 전 씨는 이번 선거에서 김 전 단장을 지지하고, 후방에서 지원하는 역할을 맡겠다고 밝혔습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 김혜주, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)