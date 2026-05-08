하이브, 걸그룹 '아일릿' 비방 사이버 레커에 패소

걸그룹 아일릿의 소속사 하이브와 빌리프랩 등이 사이버 레커 유튜브 채널 운영회사를 상대로 손해배상 청구 소송을 냈으나 법원에서 기각됐습니다.



오늘(8일) 서울서부지법 민사12단독 이관형 판사는 하이브 등이 주식회사 패스트뷰를 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 원고 패소 판결을 내렸습니다.



판결 이유는 아직 공개되지 않았습니다.



앞서 하이브는 2024년, 소속 아티스트에 대한 허위 사실을 유포하여 명예를 훼손하고 있다며 여러 유튜브 채널을 대상으로 법적 대응에 나섰습니다.



패스트뷰는 하이브가 지목한 채널 중 2개를 운영하는 회사로, 하이브는 이 회사를 상대로 2억 8,000만 원 규모의 배상을 요구해 왔습니다.



패스트뷰의 유튜브 채널 영상에는 아일릿이 다른 그룹을 모방했으며, 하이브와 소속 연예인들이 특정 종교단체와 관련 있다는 주장 등이 담겼습니다.



하이브는 2024년 해당 영상의 내용이 허위라며 경찰에 고소했고, 지난해 5월 패스트뷰의 전직 팀장급 직원 A 씨는 정보통신망법상 명예훼손 및 모욕 혐의로 검찰에 송치됐습니다.