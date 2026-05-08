월드컵 미국 1차전 티켓 146만 원…트럼프 "나도 내고 싶지 않아"

▲ 트럼프 대통령과 인판티노 FIFA 회장

도널드 트럼프 미국 대통령이 천정부지로 치솟은 2026 북중미 월드컵 티켓 가격을 비판했다고 뉴욕포스트가 7일(현지시간) 보도했습니다.뉴욕포스트는 트럼프 대통령이 자사와 가진 전화 인터뷰에서 높은 월드컵 티켓 가격에 놀랍다는 반응을 보이며 비싼 티켓 가격을 비판했다고 전했습니다.미국과 멕시코, 캐나다가 공동 주최하는 이번 월드컵 개막전은 6월 11일 멕시코 수도 멕시코시티에서, 결승전은 7월 19일 미국 뉴저지주에서 열립니다.미국 대표팀은 6월 12일 로스앤젤레스에서 파라과이와 첫 경기를 갖습니다.미국과 파라과이 간 첫 경기 티켓은 1천 달러(약 146만 원)에 달하는 것으로 알려졌습니다.결승전 티켓 평균 가격은 1만 3천 달러(약 1천900만 원)로, 지난 2022년 월드컵 결승전의 1천600달러(약 234만 원)보다 8배 넘게 뛰었습니다.트럼프 대통령은 "이런 금액(티켓 가격)을 몰랐다"면서 "분명히 경기장에 가고 싶지만 솔직하게 말해서 나도 그 금액을 내고 싶지는 않다"고 밝혔습니다.그는 자신의 지지 기반인 노동자 계층의 축구 팬들이 관람을 못 할 수 있다고 우려하면서 미 행정부가 과도한 월드컵 티켓 가격 문제를 면밀히 살펴볼 수 있음을 시사했습니다.다만, 트럼프 대통령은 북중미 월드컵 티켓이 기록적으로 판매되고 있다며 엄청나게 성공한 것이라고 자평했습니다.국제축구연맹(FIFA)은 북중미 월드컵 티켓이 500만 장 정도 팔린 것으로 추산했습니다.잔니 인판티노 FIFA 회장은 "미국에서는 티켓 재판매가 허용된다"면서 너무 낮은 가격에 티켓을 팔면 재판매 시장에서 티켓이 훨씬 높은 가격으로 재판매될 것이라고 주장했습니다.인판티노 회장은 이번 북중미 월드컵 티켓에 대한 요청 건수가 5억 건으로 추산된다면서 현재의 티켓 가격 정책을 옹호했습니다.(사진=게티이미지)