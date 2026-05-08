더보이즈 영훈, 타임슬립 로맨스 '러브 WiFi-궁' 출연…이루다·김동준과 케미

더보이즈 영훈이 타임슬립 로맨스 '러브 WiFi-궁'으로 연기 변신을 한다.



킷츠 프리미엄 시리즈 '러브 WiFi-궁'은 성공이 절실한 웹툰 작가와 후궁이 되고 싶은 궁녀가 신비한 나전농을 통해 시공간을 초월해 연결되며 펼쳐지는 로맨스 작품이다. 지난 2023년 연재된 조아, 긴유 작가의 동명 웹툰을 원작으로 한다.



극 중 영훈은 생계난에 시달리는 웹툰 작가 '태풍' 역을 맡았다. 태풍은 어머니가 남긴 나전농을 통해 과거 시대 궁녀 '소향'과 연결되고, 차기작 아이디어를 얻기 위해 그녀의 연애 코치가 되기로 결심한다. 하지만 소향과 가까워질수록 예상하지 못했던 감정 변화를 겪는다.



우주소녀 이루다는 천출 출신 지밀나인 '소향'으로 분해 왕의 사랑을 받아 후궁이 되기를 꿈꾸는 인물을 연기한다. 미래의 태풍과 소통하게 되면서 점차 자신의 삶과 사랑에 대한 생각이 달라지는 과정을 그려낼 예정이다.



배우 김동준은 냉철한 국왕 '이휘' 역을 맡아 영훈, 이루다와 삼각 로맨스를 형성한다. 권력 다툼 속에서 마음을 닫고 살아온 이휘는 적극적이고 밝은 소향에게 점차 스며들게 된다.



'러브 WiFi-궁'은 영화, 숏폼 드라마, 미드폼 드라마 버전으로 동시 기획된 프로젝트라는 점에서도 주목받고 있다. 하나의 이야기를 다양한 포맷으로 확장해 선보이는 새로운 시도로 기대를 모은다.



제작사 킷츠는 최근 K팝 아티스트를 주연으로 한 콘텐츠를 꾸준히 선보이고 있다. 앞서 NCT 제노·재민 주연 '와인드업', 베리베리 강민 주연 '점프보이 LIVE', 피프티피프티 주연 '방과후 퇴마클럽', 크래비티 형준 주연 FMV 콘텐츠 '킬 더 로미오' 등을 공개했다.



한편 영훈이 주연을 맡은 '러브 WiFi-궁'은 현재 촬영을 모두 마치고 후반 작업에 한창이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)