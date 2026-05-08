"개헌안 상정 않겠다"…본회의 산회 후 여야 반응은

<앵커>



계엄 시 국회 사전동의 의무화와 5·18과 부마항쟁 전문 포함을 내용으로 하는 헌법 개정이 끝내 무산됐습니다. 권력구조 개편은 빠진 안으로 민주당을 비롯한 여야 6당이 함께 6·3 지방선거에 맞춰서 추진했지만, 국민의힘이 필리버스터로까지 저지하겠다고 나서자, 우원식 국회의장이 결국 개헌안 상정을 하지 않겠다고 정한 겁니다.



손형안 기자입니다.



<기자>



민주당 등 원내 6개 정당이 공동 발의한 개헌안 표결이 어제(7일) 국민의힘의 투표 불참으로 진행되지 못하자, 우원식 국회의장은 오늘 오후 본회의를 다시 열어 개헌안을 재상정하겠다고 예고했습니다.



본회의 개의를 선언한 우 의장은 먼저 개헌 관련 헌법 개정안을 상정하지 않겠고 밝혔습니다.



[우원식/국회의장 : 의장은 헌법 개정안 상정하지 않겠습니다. 오는 6월 3일 개헌 국민투표 시행을 위한 절차는 오늘로써 중단됐습니다.]



우 의장은 39년 만의 개헌 논의를 무산시키지 않기 위해 노력해 왔지만, 국민의힘이 개헌안에 대한 무제한 토론, 필리버스터를 얘고했다며 더 이상의 의사 진행은 무의미하다고 봤다고 설명했습니다.



우 의장은 여야 합의가 가능하고 내용에 반대가 전혀 없는 개헌안이 국민의힘의 정략과 억지 주장으로 무산됐다며 강한 유감의 뜻을 드러냈습니다.



개헌 논의 중단에 국민의힘의 책임이 크다는 사실을 재차 언급하며 불법 계엄을 반성한다고 한 소리는 다 어디 갔냐며 꼬집었습니다.



[우원식/국회의장 : 이러고도 법원이 내란 우두머리로 선고한, 무기를 선고한 윤석열 전 대통령과 절연하지 못했다는 세간의 의심과 비판에서 벗어날 수 있다고 생각합니까? 부끄럽고 두렵게 여기기 바랍니다.]



본회의 산회 직후 민주당은, "국민의힘이 국민들로부터 지탄과 심판을 받을 것"이라는 반응을 냈고, 국민의힘은 "여야 합의 없는 독재 개헌을 기필코 국민과 끝까지 막아내겠다"고 맞받았습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 위원양)