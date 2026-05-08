종합특검, 수방사 B-1 벙커 현장 검증…'선관위 체포 의혹' 관련

▲ 권창영 특검

3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특검팀이 계엄 당시 중앙선거관리위원회 직원들의 구금 장소로 지목된 '수도방위사령부 벙커'에 대한 현장 검증을 벌였습니다.특검팀은 오늘(8일) "특검팀은 피의자 노상원의 내란목적살인예비음모 혐의 수사를 위해 서울 관악구 남현동 소재 시설물에 대해 검증했다"고 밝혔습니다.특검팀은 "이 시설물은 일반인 출입이 엄격히 통제된 곳으로, 계엄 당시 내란중요임무종사자들이 중앙선관위 직원들을 체포한 후 구금할 장소로 계획한 곳으로 알려진 곳"이라고 설명했습니다.보안 등 이유로 정확한 장소를 밝히지는 않았지만, 수방사 내 'B-1 벙커' 등이 포함된 것으로 파악됐습니다.앞서 사건을 수사한 조은석 내란특검팀에 따르면 노상원 전 정보사령관은 정보사 요원 30여명에게 비상계엄 선포 시 부정선거와 관련된 선관위 직원들을 체포·감금하는 임무를 부여했습니다.문상호 전 정보사령관은 계엄 당일 선관위에 출동한 부하가 보낸 조직도를 보고 체포·감금할 직원 30여명을 최종적으로 정했고, 휘하 대령이 요원들에게 명단을 불러주며 포승줄 등으로 묶고 얼굴에 복면을 씌운 뒤 수방사 벙커로 이송하라고 지시했습니다.선관위 체포조는 송곳, 안대, 케이블타이, 야구방망이, 망치 등도 준비한 것으로 나타났습니다.다만 예상보다 빨리 계엄이 해제돼 주요 인사나 선관위 직원 체포가 실제로 이뤄지지는 않았습니다.특검팀은 이날 현장 검증을 통해 당시 노 전 사령관이 세웠던 체포·구금 계획이 단순한 아이디어를 넘어 실제 이행이 가능한 작전이었는지 파악했습니다.이를 토대로 노 전 사령관에 내란목적살인예비음모 혐의를 적용할 수 있을지 따져볼 방침입니다.특검팀은 지난 6일 노 전 사령관의 수첩 속 '수집소'로 지목된 해병대 연평부대 수용시설 등도 점검했습니다.노 전 사령관은 수첩에 'A급' 수거 대상으로 이재명 대통령과 문재인 전 대통령, 김명수 전 대법원장, 권순일 전 대법관, 정청래 민주당 대표, 조국 조국혁신당 대표 등의 이름을 기재했습니다.'수거 A급 처리 방안'이라며 '연평도에 수집소 설치', '안보 의식 고취 차원에서 연평도로 이동'이라고도 적었습니다.특검팀은 "지난 6일 검증과 오늘 검증 결과를 토대로 노상원의 혐의를 입증하기 위해 수사를 이어갈 계획"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)