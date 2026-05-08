[자막뉴스] 프랑스 검찰, 일론 머스크 '깜짝' 소환…'아동 성 착취물' '음란물 딥페이크' 다 나오나

프랑스 검찰이 일론 머스크를 상대로 소환장을 발부했습니다.



월스트리트저널은 프랑스 검찰이 현지 시각 7일 성 착취물 유포 등 혐의를 적용해 온 엑스 사건을 놓고 공식적인 형사 수사에 착수했다고 보도했습니다.



이에 따라 머스크와 엑스 전 최고경영자인 린다 야카리노에게 각각 소환장이 발부됐습니다.



이번 발표에 따라 프랑스 검찰은 엑스 측과 함께 머스크, 야카리노를 정식 수사 대상에 올리도록 수사 담당 판사에게 요청하게 됩니다.



프랑스 검찰은 머스크와 야카리노가 '예비 혐의'를 놓고 입장을 밝히도록 소환됐으며, 만약 이들이 소환에 불응하더라도 예비 혐의 적용이 가능하다는 입장입니다.



이번 소환장은 지난달 20일 프랑스 검찰의 자진 출석 요청에 머스크가 불응한 지 얼마 되지 않아 나온 것입니다.



프랑스 당국의 수사 협조 요청에 대해 미국 법무부는 공식적으로 거부하면서 이를 "소셜미디어의 사업 활동을 부당하게 규제하려는 정치적 수사"라고 비판해 왔습니다.



이에 맞서 프랑스 검찰이 재차 소환장 발부로 압박 수위를 끌어올린 데 따라 머스크를 사이에 두고 양국 간 갈등 또한 고조되게 됐습니다.



앞서 파리 검찰청은 2025년부터 엑스의 알고리즘이 프랑스 정치에 대한 외국 간섭에 사용됐다는 고발장을 접수한 이후 수사에 착수하고는 이후 아동 성 착취물 유포, 엑스의 AI 챗봇 '그록'을 통한 음란물 딥페이크 이미지 생성 등 혐의로까지 수사를 확대했습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 이다인, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)