[민심어때] 요동치는 영남 민심…'공소취소 논란' 영향 미쳤나

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 배종찬 인사이트케이 연구소장, 김봉신 메타보이스 대표
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● 민심 어때?
배종찬 / 인사이트케이 연구소장
"민주, TK서 당선되려면 여론조사서 50% 넘어야"
"대구, 김부겸 내려가고 추경호 올라가는 추세"
"'공소 취소' 논란 영향, 수도권보다 TK·PK에서 더 커"
"전화 면접 조사에서는 '샤이'층 존재할 수 있어"
김봉신 / 메타보이스 대표
"'공소 취소' 논란, 반드시 야권에 유리할지는 의문"
"대구 김부겸 하락세, 인물 아닌 당 지지도 하락 영향"
"대구, 보수 결집 있지만 가파르지는 않아"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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