[여담야담] "이재명 1인 면죄부 특검"…국힘, 조작기소특검법에 '화력 집중'

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 장예찬 전 국민의힘 청년최고위원, 손석민 SBS 논설위원
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● "공소취소" 여론몰이 총력
● 역풍 우려 '수정론' 솔솔
성치훈 / 더불어민주당 부대변인
"조작기소 특검법, 속도 조절보다 중요한 건 내용 조절"
"조작기소 특검법, '공소 취소' 부분 들어내야"
"靑, 입법권 감안해 내용 언급 안 했을 뿐..내용 숙의 필요성 공감한 것"
"'조작기소 특검법', 시기·내용 모두 실패한 전략"
장예찬 / 전 국민의힘 청년최고위원
"공소 취소, 공정성에 민감한 국민들 역린 건드려"
"영남 중심으로 민주당 독주 막자는 결집 시작돼"
"'조작기소 특검', 선거 내내 민주 후보들 발 묶을 것"
"민주 지도부, 결자해지해서 '원점 재검토' 발언 나와야"
손석민 / SBS 논설위원
"국힘, '조작기소 특검법'이 공격 소재가 된다고 판단한 듯"
"영남권서 실제로 '조작기소 특검법' 공세 먹혀"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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