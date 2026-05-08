[여담야담] "꽃게밥 될 뻔" 울먹인 정청래…민주 "국힘, '윤 어게인' 공천" 공세 고삐

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 장예찬 전 국민의힘 청년최고위원, 손석민 SBS 논설위원
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● "꽃게밥 됐을 수도" 울컥
● 정진석, 출마 '자진 철회'
성치훈 / 더불민주당 부대변인
"정청래 눈물, 개헌안에 대한 공감대 국민께 알리기 위한 것"
"민주 내에서 지방선거 전면에 내란 내세우지 말자는 얘기도"
장예찬 / 전 국민의힘 청년최고위원
"윤 정부에서 역할 했다고 모두 윤 어게인 아냐"
"여야 모두 정책 없이 정무적인 진흙탕 싸움만 해"
손석민/ SBS 논설위원
"정청래, 현장서 후보보다 본인이 더 부각된다는 지적도"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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