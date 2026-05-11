'리틀 트럼프' 라마스와미, 오하이오 압승…2026 미 중간선거 뒤흔들 'MAGA'의 귀환 [스프]

⚡ 스프 핵심요약



억만장자의 화려한 재기: 비벡 라마스와미가 80% 이상의 압도적 득표율로 오하이오 공화당 주지사 후보로 확정되며, 트럼프의 강력한 영향력을 입증했습니다.



코로나19 심판론 vs 민생: 11월 본선은 '닥터 락다운' 에미이 액턴(민주당)과 '경제 자유'를 내건 라마스와미의 극명한 이념 대결장이 될 전망입니다.



공화당 내 '트럼프 천하': 인디애나 경선에서도 트럼프에 반대한 현역 의원들이 대거 탈락하며, 2026년 중간선거를 앞둔 공화당의 우경화가 가속화되고 있습니다.

01. '대선 패배'는 예방주사였다… 라마스와미, 오하이오를 삼키다



2024년 공화당 대선 경선에서 고배를 마셨던 비벡 라마스와미(Vivek Ramaswamy)가 2년 만에 오하이오 주지사 경선에서 화려하게 부활했습니다. 포브스(Forbes) 추산 약 25억 달러(약 3조 4,000억 원)의 자산가인 그는 이번 경선에서 82%라는 기록적인 득표율을 기록했습니다.

그의 승리 뒤에는 도널드 트럼프 전 대통령의 전폭적인 지지가 있었습니다. 트럼프는 경선 당일에도 그를 "젊고 똑똑한 차세대 리더"라며 세 차례나 공개 지지했습니다. 경쟁자였던 케이시 풋치(Casey Putsch)가 라마스와미의 힌두교 신앙과 인도계 배경을 공격하며 정통 보수층 결집을 시도했으나, '트럼프의 낙점'을 받은 라마스와미의 기세를 꺾기엔 역부족이었습니다. 라마스와미는 승리 연설에서 "우리가 물려받은 곳보다 더 나은 오하이오를 만들겠다"며 본선을 향한 강한 의지를 피력했습니다.



02. '닥터 락다운' vs '감세 억만장자': 본선은 코로나19 정책의 연장전



11월 본선에서 라마스와미가 맞붙을 상대는 민주당의 에이미 액턴(Amy Acton) 전 오하이오 보건국장입니다. 액턴은 팬데믹 초기 강력한 봉쇄 조치를 주도하며 '공공보건의 영웅'과 '독재적 관료'라는 상반된 평가를 동시에 받는 인물입니다.

공화당 진영은 이미 그를 '닥터 락다운(Dr. Lockdown)'으로 명명하고, 당시의 영업 정지와 학교 폐쇄 조치를 집중 공격하고 있습니다. 흥미로운 지점은 현직 공화당 주지사인 마이크 드와인(Mike DeWine)의 태도입니다. 드와인은 라마스와미를 지지하면서도, 액턴의 과거 정책에 대해서는 "최종 결정은 주지사인 내가 내린 것"이라며 그녀를 옹호하는 이례적인 모습을 보였습니다. 이에 액턴은 고물가와 생활비 부담을 강조하며 민생 행보로 맞불을 놓고 있어, 오하이오는 올가을 미국에서 가장 뜨거운 이념 격전지가 될 것으로 보입니다.



03. 인디애나의 '피의 숙청'… 트럼프, 공화당 장악력 재확인



같은 날 치러진 인디애나주 경선 결과는 공화당 내부의 지각변동을 명확히 보여줍니다. 트럼프가 추진한 선거구 재조정안(Redistricting)에 반대했던 공화당 현역 주 상원의원 7명 중 5명이 트럼프가 지지한 정치 신인들에게 패배하며 자리를 내주었습니다.

타임(TIME)과 NBC 뉴스 등 주요 외신은 이를 두고 "트럼프에 대한 충성도 테스트가 공화당의 새로운 공천 기준이 됐다"고 분석합니다. 특히 낙선한 트래비스 홀드먼(Travis Holdman) 의원 같은 당내 중진의 탈락은, 이제 공화당 내에서 '반(反)트럼프' 혹은 '중도적 노선'이 설 자리가 급격히 좁아졌음을 시사합니다. 이는 다가올 11월 중간선거에서 공화당이 더욱 선명한 우파 색채를 띠게 될 것임을 예고하는 대목입니다.



[Deep Dive Q&A]

Q1. 비벡 라마스와미의 승리가 미국 대선 판도에도 영향을 미칠까요?



A1. 매우 큽니다. 라마스와미는 트럼프의 'MAGA(미국을 다시 위대하게)' 정신을 계승하면서도, 젊고 세련된 언변을 갖춘 인물입니다. 그가 오하이오 주지사가 된다면, 트럼프 이후 차기 대권 가도에서 가장 강력한 주자로 급부상할 것입니다. 이는 공화당의 세대교체 모델을 제시하는 시험대가 될 것입니다.



Q2. 민주당 에이미 액턴 후보의 승산은 어느 정도인가요?



A2. 오하이오는 2006년 이후 민주당 주지사가 배출되지 않은 '레드 스테이트(공화당 강세 지역)'입니다. 하지만 액턴은 팬데믹 당시 당파를 초월한 신뢰를 얻었던 경험이 있습니다. 라마스와미의 강경 보수 노선에 거부감을 느끼는 중도층과 고물가에 지친 저소득층을 얼마나 흡수하느냐가 승부처입니다.



Q3. 인디애나 경선에서 나타난 '선거구 재조정' 이슈가 왜 중요한가요?



A3. 선거구 재조정은 향후 10년의 정치 지형을 결정합니다. 트럼프는 공화당에 절대적으로 유리한 지도를 그리려 했고, 이를 거부한 현역 의원들을 '숙청'함으로써 당을 완전히 장악했음을 선포했습니다. 이는 다른 주의 공화당원들에게도 "트럼프의 노선에 반대하면 살아남을 수 없다"는 강력한 경고 메시지가 됩니다.



[References]