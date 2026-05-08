코르티스 "BTS 정국이 공항에서 우리 춤을? 예상치 못한 샤라웃에 감동"

그룹 코르티스가 음악방송 1위의 기쁨을 안고 라디오 나들이에 나섰다.



지난 7일 방송된 SBS 파워FM(107.7MHz) '웬디의 영스트리트'에는 생방송 직전 '엠카운트다운'에서 정상에 오른 코르티스가 출연해 솔직담백한 입담을 뽐냈다.



지난주 1위 수상 당시 뜨거운 눈물을 흘렸던 멤버 주훈은 "팬분들께 진심으로 감사드린다"며 벅찬 소감을 다시 한번 전했다.



특히 이날 방송에서는 역주행 신드롬을 일으키고 있는 'REDRED'의 인기에 대한 이야기가 화제를 모았다. 코르티스는 "피부과에서 피아노 리믹스 버전으로 우리 노래가 흘러나온다면 그제야 인기를 실감할 것 같다"는 엉뚱하고 유쾌한 답변으로 현장을 웃음바다로 만들었다.



가장 기억에 남는 셀럽의 '샤라웃(Shout out)'으로는 국가대표 최가온, 김길리 선수를 꼽은 데 이어, 최근 공항 출국장에서 'REDRED' 퍼포먼스를 선보인 BTS 정국을 언급했다. 코르티스는 "선배님이 춤을 춰주셔서 너무 감사했다"며 "장소가 공항일 줄은 꿈에도 몰랐다"고 감격스러운 마음을 전했다.



지치지 않는 에너지의 비결도 공개됐다. 리더 마틴은 "유치원 시절 급훈이었던 '상황을 바꿀 수 없다면 마음을 바꿔라'라는 말을 지금까지 되뇐다"고 밝혀 뜻밖의 큰 울림과 웃음을 동시에 선사했다.



'웬디의 영스트리트'는 매일 저녁 8시부터 10시까지 SBS 파워FM 107.7MHz에서 청취할 수 있으며, 공식 유튜브 채널 '에라오'를 통해 보는 라디오로도 즐길 수 있다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)