[자막뉴스] 무안공항 유해 발굴 현장서 '1급 발암물질' 카드뮴 검출…경찰 수색 중단

12·29 제주항공 여객기 참사로 숨진 희생자들의 미수습 유해 수색이 진행 중인 무안국제공항 인근 부지에서 발암물질인 카드뮴이 검출돼 수색 작업이 일시 중단됐습니다.



오늘(8일) 무안공항 내 로컬라이저 뒤편에 토양 검사 결과 카드뮴이 검출됐다는 경고 표지판이 설치된 것으로 전해졌습니다.



이 구역은 경찰 과학수사대가 수색을 맡은 곳으로 표지판을 본 현장 요원들 사이에서 우려의 목소리가 나오자 경찰은 현장 철수 결정을 내렸습니다.



경찰청은 지난달 토양 검사를 진행한 항공철도사고조사위원회에 해당 구역에 대한 안전 재진단을 요구한 것으로 전해졌습니다.



카드뮴은 신장과 간에 독성 등을 유발할 수 있는 발암물질로 현장에서 검출된 카드뮴은 국내 안전기준치(75㎎/㎏ 이하)를 초과하지는 않은 것으로 알려졌습니다.



한 경찰관은 직장인 익명 커뮤니티 블라인드에 "직원들을 사지로 몰지 말라"며 "유해를 찾는 숭고한 작업도 중요하지만, 살아있는 직원의 생명보다 우선일 수는 없다"는 글을 남긴 것으로 전해졌습니다.



또 다른 경찰관은 "현장 요원들이 유해를 찾기 위해 땅을 기어 다니고 있다"고 전했습니다.



이달 29일까지 이어지는 재수색에는 경찰과 군, 소방, 항철위 관계자와 유가족이 함께 참여하고 있습니다.



특히 사고 초기 수습하지 못한 유해가 남아있을 가능성 등을 고려해 당국은 최대 30㎝ 깊이로 부지를 파내는 방식으로 수색하기로 했습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 이다인, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)