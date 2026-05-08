호르무즈 봉쇄 후 4번째 한국 유조선 홍해 통과

▲ 8일 오전 전남 여수시 GS칼텍스 원유 부두에 200만 배럴을 실은 유조선이 정박해 있다.
중동 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄된 이후 네 번째 한국 선박이 우회 항로인 홍해를 통과해 국내로 원유를 운송하고 있습니다.
해양수산부는 오늘(8일) 오전 11시 기준 우리 유조선 한 척이 홍해를 안전하게 통과해 국내로 원유를 운송 중이라고 밝혔습니다.
우리 유조선의 홍해 통과는 지난달 중순 첫 사례 이후 이달 들어서만 두 차례 더 이어진 데 따른 것으로, 이번이 네 번째입니다.
지난달 홍해를 통과한 첫 번째 유조선은 어제(7일) 전남 여수 GS칼텍스 원유 부두에 도착했습니다.
이번에 홍해를 통과한 유조선도 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 적재한 것으로 전해졌습니다.
해양수산부는 "해당 선박이 홍해를 항해하는 동안 24시간 실시간 모니터링, 항해 안전 정보 제공, 해수부-선사-선박과의 실시간 소통 채널 운영 등을 통해 우리 선박과 선원의 안전을 지원했으며, 앞으로도 국내 원유수급의 안정화를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.
(사진=연합뉴스)
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