호르무즈 봉쇄 후 4번째 한국 유조선 홍해 통과

▲ 8일 오전 전남 여수시 GS칼텍스 원유 부두에 200만 배럴을 실은 유조선이 정박해 있다.

중동 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄된 이후 네 번째 한국 선박이 우회 항로인 홍해를 통과해 국내로 원유를 운송하고 있습니다.해양수산부는 오늘(8일) 오전 11시 기준 우리 유조선 한 척이 홍해를 안전하게 통과해 국내로 원유를 운송 중이라고 밝혔습니다.우리 유조선의 홍해 통과는 지난달 중순 첫 사례 이후 이달 들어서만 두 차례 더 이어진 데 따른 것으로, 이번이 네 번째입니다.지난달 홍해를 통과한 첫 번째 유조선은 어제(7일) 전남 여수 GS칼텍스 원유 부두에 도착했습니다.이번에 홍해를 통과한 유조선도 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 적재한 것으로 전해졌습니다.해양수산부는 "해당 선박이 홍해를 항해하는 동안 24시간 실시간 모니터링, 항해 안전 정보 제공, 해수부-선사-선박과의 실시간 소통 채널 운영 등을 통해 우리 선박과 선원의 안전을 지원했으며, 앞으로도 국내 원유수급의 안정화를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)