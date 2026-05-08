트럼프, 한국시간 9일 새벽 백악관 연설…이란 언급 가능성 주목

▲ 도널드 트럼프 대통령

미국과 이란 간 휴전이 한 달째를 맞은 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 8일 정오(한국시간 9일 오전 1시) 백악관 로즈가든에서 연설을 한다고 백악관이 밝혔습니다.7일 로이터통신에 따르면 백악관은 이와 같은 트럼프 대통령 연설 계획을 담은 일정표를 공개했습니다.다만 트럼프 대통령이 어떤 내용으로 연설할 예정인지는 밝히지 않았습니다.미국과 이란은 지난달 7일 '2주 휴전'에 합의했으며, 그 기한이 끝나가던 지난달 21일 트럼프 대통령이 휴전을 사실상 무기한으로 연장한 상탭니다.이번에 예정된 트럼프 대통령의 연설이 휴전 합의로부터 한 달째에 이뤄지는 만큼, 이란과의 종전 협상과 관련해 어떤 발언을 내놓을지 주목됩니다.또 미국과 이란이 호르무즈 해협에서 교전을 벌인 직후 다음날 연설을 예고했다는 점에서 이란을 향한 압박성 언급이 나올 가능성도 있습니다.앞서 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 "만약 그들이 빨리 협정을 체결하지 않으면 앞으로 우리는 훨씬 더 강력하고 잔혹하게 그들을 제압할 것"이라고 말하며 이란에 종전안 수용을 압박했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)