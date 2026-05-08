이 대통령 "부모 희생 기대지 않는, 국가·공동체가 책임지는 사회로"

▲ 이재명 대통령이 7일 청와대 여민관에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이 대통령이 오늘(8일), 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 제54회 어버이날 기념식에 참석해 부모 세대를 위한 제도와 지원 확대를 약속하면서 '국가 책임'을 강조했습니다.이 대통령은 기념식 축사에서 "부모의 일방적 희생에 기대는 사회가 아니라, 국가와 공동체가 모두 함께 책임지는'국민 모두가 행복한 나라'를 향해 나아가겠다"고 다짐했습니다.이 대통령은 "한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다는 말이 있다. 그렇기에 모든 부모는 국가와 공동체가 져야 할 무거운 책임을 대신 짊어지고 계신 분들"이라고 말했습니다.그러면서, "그 짐을 조금씩 덜어드릴수록, 우리 부모님들의 어깨가 가벼워질수록 대한민국이 진정한 선진국을 향해 한 발씩 성킁성큼 나아갈 수 있을 것"이라고 강조했습니다.이어 "한평생을 헌신한 어머님 아버님들이 걱정 없이 행복한 노후를 누릴 수 있게 해야 한다"며, "자녀를 키우는 일이 부모에게 부담이 되지 않고, 부모를 부양하는 일이 자녀에게 부담이 되지 않는 그런 나라여야 모두가 내일의 삶을 긍정하며 더 나은 미래를 꿈꿀 수 있을 것"이라고 덧붙였습니다.이 대통령은 "'지역사회 통합 돌봄', '치매안심재산 관리 서비스', 역대 최대 규모인 '115만 개의 노인 일자리', 불합리한 연금 제도 개선 등 건강하고 활기찬 노후를 보장할 제도적 방안들을 열심히 마련하고 있다"고 소개했습니다.그러면서, "앞으로 부모님들의 삶을 더욱 세심하고 살뜰하게 보살피며, 실질적인 제도와 지원을 거듭 확대해 나갈 것"이라 약속했습니다.(사진=연합뉴스)