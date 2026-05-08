"중국 싫어하는 제작자 구함"…일본서 '혐오 콘텐츠' 돈벌이 확산

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최근 유튜브·인스타그램 등 일본 내 소셜미디어(SNS)에 자국을 미화하고 중국 등을 비하하는 인공지능(AI) 영상이 급증하고 있는 데 대해 아사히신문이 특정 국가 혐오와 돈벌이 수요가 만나 빚어낸 현상이라고 8일 분석했습니다.이 신문은 AI로 일본 미화, 타국 혐오 영상을 다량 제작한 이들을 인터뷰한 결과, AI로 만든 거짓 영상을 주로 시청하는 일본 고령층을 중심으로 다른 나라에 대한 배타적인 의식이 강화되고 있다고 짚었습니다.인터뷰에 응한 20대 AI 영상 제작자는 "특별히 외국인에 대한 원한은 없지만 돈을 벌려는 마음에 직업 중개 사이트에서 본 영상 제작 일에 응했다"고 말했습니다.간단한 영상 제작으로 2주간 50만 엔(약 466만 원)을 벌 수 있다는 솔깃한 제안을 보고 나서였습니다.그는 발주자가 건넨 제작 지침에 따라 '일본의 신칸센에 세계가 감동' '벚꽃을 망치는 중국인'과 같은 일본 미화, 중국 비하 영상을 AI로 만들어 유튜브 등에 올렸습니다.제작 지침에는 "창작한 이야기지만 시설이나 지명은 실재하는 대로 쓸 것, 시청자 대부분은 노인이므로 듣기 쉬운 음성으로 표현할 것" 등의 지시가 담겨 있었습니다.아사히는 AI 영상·음성으로 만든, 진위를 확인할 수 없는 혐오 콘텐츠가 때로는 수십만 회 이상 재생 수를 기록하며 채널 운영자 측에 상당한 광고 수익을 안긴다고 지적했습니다.AI로 만든 영상이라는 표식이 없는 것도 문제로 지적됐습니다.이러한 동영상에는 내용이 사실인지 거짓인지 의심하지 않고 "이 동영상을 보고 다시 깨어났다", "외국인은 용서할 수 없다" 등의 댓글이 달렸습니다.약 30명에게 AI 영상 제작을 발주했다는 60대 남성은 제작자를 구할 때 '일본을 좋아하는 사람', '중국을 싫어하는 사람' 등을 특정해 모집했다고 인터뷰에서 밝혔습니다.그는 아사히에 "처음에는 오타니 쇼헤이 선수를 다루는 동영상 채널을 운영했지만 조회 수 변동이 심했다. 시청자들이 스포츠 영상보다는 중국 비판 영상을 끝까지 보기 때문에 수익이 많이 나오는 경향이 있다"고 털어놨습니다.아사히는 구글이 사기 등 기만행위를 이유로 유튜브에서 지난해 말 전 세계 약 340만 개 채널을 삭제했지만, 이 남성이 운영한 중국 혐오 채널은 최근까지 없어지지 않았다고 지적했습니다.일본 고쿠사이 대학 야마구치 신이치 교수(사회정보학)는 "특정 나라나 집단에 대한 반감을 자극하는 내용은 주의를 끌기 쉽고 제작자가 광고 수익을 얻기 쉽다"며 무분별한 혐오 영상이 시청자의 차별 의식을 강화할 수 있다고 우려했습니다.