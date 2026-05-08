멕시코 대통령, 방탄소년단 SNS 게시물만 3개…"평화와 포용 알린 그룹" 극찬

이미지 확대하기

클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령이 지난 6일(현지시간) 대통령궁에 공식 초청한 방탄소년단 멤버들과 관련해 연이어 소셜미디어 게시물을 올리며 각별한 애정을 표현했다.셰인바움 대통령은 6일(현지시간) 자신의 소셜 미디어에 방탄소년단 멤버들과 찍은 셀프샷 사진 등을 올리면서 "BTS는 소박하면서도 아름다운 모습으로 자신들의 아미(A.R.M.Y)와 소칼로 광장에 모인 약 5만 명의 사람들에게 인사를 전했다. 그들에게 이런 기쁨의 순간을 선물할 수 있어 매우 기쁘다. BTS는 음악을 통해 평화와 포용의 문화를 장려하는 긍정적인 메시지를 전달하고 있다"고 적었다.이어 또 다른 게시물에서는 "국립궁을 방문한 자리에서 BTS 멤버들이 멕시코에는 특별한 에너지가 있다고 말했고, 그래서 내년에 다시 돌아올 것이라고 이야기했다"고 전했다.또 대통령실에서 공개한 영상에서 방탄소년단 멤버들이 멕시코 대통령궁 내부를 둘러보는 장면이 자세히 담겼다. 셰인바움 대통령은 멤버들과 한 명씩 악수를 나누며 영어로 "만나서 반갑다"고 인사했고, 대통령궁 내부를 소개하며 "그동안 대통령은 계속 남성이었지만 나는 첫 여성 대통령"이라고 말했고, RM은 곧바로 "축하한다."라고 답하며 화답했다.이후 간담회 자리에서 RM은 대표로 "우리는 멕시코를 사랑하고, 모든 사람들이 멕시코를 사랑한다"고 말해 현지 관계자들의 박수를 받았다. 셰인바움 대통령은 멤버들에게 "밖에 나가서 팬들을 만나보겠느냐"고 제안했고, 방탄소년단은 대통령궁 발코니에 올라 팬들과 직접 인사를 나눴다.멤버들이 모습을 드러내자 소칼로 광장을 가득 메운 팬들은 눈물을 흘리며 환호했고, 현장은 거대한 함성으로 뒤덮였다. 특히 뷔는 발코니에서 셰인바움 대통령이 가운데 설 수 있도록 자리를 배려하는 모습으로 눈길을 끌었다.이후에도 셰인바움 대통령은 방탄소년단 멤버들을 데리고 산책하며 '대통령궁에 고양이 16마리가 살고 있다'고 가벼운 분위기에서 소개하는 모습이 담겼다. 마지막으로 방탄소년단은 셰인바움 대통령과 악수를 나누며 작별 인사를 했고, 지민은 셰인바움 대통령을 따뜻하게 포옹하며 감사 인사를 전했다.한편 방탄소년단은 7일에 이어 오는 9~10일 멕시코시티 에스타디오 GNP 세구로스에서 총 3회 공연을 펼친다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)