미 수사당국 "한국산 '물뽕' 원료 밀수한 국제 마약 조직 적발"

▲ 뉴욕 존 F. 케네디 국제공항에서 수사당국이 압수한 GBL
한국에서 이른바 '물뽕' 원료인 감마부티롤락톤(GBL)을 대량 밀수해 미국 동부 지역에 유통한 국제 마약 밀매 조직이 미국 수사당국에 적발됐습니다.
미 워싱턴DC 연방검찰은 7일(현지시간) 보도자료를 통해 워싱턴DC 연방법원 대배심이 GBL 밀매 조직 관련자 11명에 대한 기소를 결정했다고 밝혔습니다.
이들은 2023년 1월부터 지난달까지 뉴욕·필라델피아·볼티모어·워싱턴DC 등을 잇는 미 동북부 지역에서 활동하며 캘리포니아산 메스암페타민과 한국산 GBL을 유통한 혐의를 받고 있습니다.
조직원들은 뉴욕과 워싱턴DC에 유령 화장품 회사를 세운 뒤 GBL을 세정제·미용용품으로 허위 신고해 수입한 것으로 조사됐습니다.
조직은 전성기 기준 월 약 600리터 규모의 GBL을 한국에서 들여온 것으로 파악됐습니다.
GBL은 매니큐어 리무버 원료 등 산업용 용제로 쓰이지만 체내에 들어가면 '데이트 강간 약물'로 알려진 감마하이드록시낙산(GHB·속칭 '물뽕')으로 변환됩니다.
미국 수사당국은 한국 수사기관과의 공조로 서울까지 직접 이동해 공급망을 추적했습니다.
이 과정에서 한국인 사업가 안 모 씨 등 5명이 체포됐으며, GBL 약 1.5t이 압수됐다고 부연했습니다.
미국 내에서는 이번 수사를 통해 메스암페타민 약 35㎏ 이상과 GBL 약 800㎏이 압수됐습니다.
이는 미국 동부 지역 최대 규모의 GBL 압수 사례 가운데 하나입니다.
(사진=미 법무부 자료, 연합뉴스)
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