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이 대통령 "매점매석은 망하는 길…부당이익 취하려다 큰코다친다"

강민우 기자
작성 2026.05.08 11:52 조회수
이 대통령 "매점매석은 망하는 길…부당이익 취하려다 큰코다친다"
▲ 이재명 대통령이 7일 청와대 여민관에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 "매점매석은 망하는 길"이라며, "돈 좀 벌어보겠다고 매점매석하다가는 완전히 망하게 된다"고 경고했습니다.

이 대통령은 오늘(8일) 자신의 SNS에 "아직도 세상이 변한 걸 모르고 구시대적 사고로 망하는 길을 가는 분들이 있어 미리 알려 드린다"면서 이같이 적었습니다.

그러면서, "법률상 매점매석을 하면 매점매석 대상인 물품 전체를 몰수하고, 몰수가 어려우면 그 가액을 추징한다"며 "필요적 몰수, 즉 몰수·추징이 의무라 일단 발각되면 봐주고 싶어도 봐줄 수가 없다"고 덧붙였습니다.

이 대통령은 또, "들키지 않으면 된다고요? 신고 포상제로 매점매석 물건 가액의 20∼30%를 포상금으로 지급하는데 안 들킬 수 있을까요?"라고 적기도 했습니다.

이 대통령은 "이제 비정상의 시대는 저물고 정상 시대가 시작됐다"며 "비정상에 기대 부당이익을 취하려다가는 큰코다치신다"고 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
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