뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이 대통령 부부, 순직 소방·경찰 부모에 카네이션…눈시울 붉히기도

강민우 기자
작성 2026.05.08 11:51 조회수
이 대통령 부부, 순직 소방·경찰 부모에 카네이션…눈시울 붉히기도
▲ 이재명 대통령이 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 어버이날 기념식에서 순직 소방관, 경찰관 부모님들에게 카네이션을 달아드리고 있다

이재명 대통령과 김혜경 여사가 서울시 중구 대한상공회의소에서 열린 제54회 어버이날 기념식에 참석했습니다.

어버이날 기념식에 현직 대통령 부부가 나란히 참석한 것은 이번이 처음입니다.

오늘(8일) 기념식에는 경북 문경, 전북 김제 화재 등의 사고 수습·구조 과정에서 순직한 소방·경찰 공무원 부모 및 효행 실천 유공자, 독거노인 등 230여 명이 자리했습니다.

이 대통령 부부는 이 가운데 국민의 안전을 위해 봉사하다 순직한 소방·경찰 공무원 부모의 가슴에 위로와 감사, 존경의 뜻을 담은 카네이션을 직접 달아줬습니다.

이 과정에서 이 대통령과 김 여사 모두 눈시울이 붉어졌고, 카네이션을 받고 눈물을 흘리는 부모도 있었습니다.

효행 실천 유공자에 대한 포상도 이뤄졌습니다.

오늘 행사엔 강훈식 대통령 비서실장과 문진영 사회수석, 정은경 보건복지부 장관 및 이중근 대한노인회장 등이 함께 했습니다.

(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지