[날씨] 강원 오후 한때 비…전국 강한 바람

어버이날인 오늘 맑고 선선하겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 20도, 부산 22도 예상되고요.



다른 지역의 낮 기온도 살펴보시면 대전 21도, 전주 20도 등 대부분 20도 안팎으로 선선하겠습니다.



강원 지역은 오후 한때 비가 내리겠습니다.



양은 5mm 안팎으로 많지 않을 텐데요.



다만 비가 내릴 때는 돌풍과 천둥, 번개를 동반하기도 하겠고 강원 동해안과 산지를 중심으로는 싸락우박이 떨어지기도 하겠습니다.



강원 지역을 제외하고는 전국 하늘 맑게 드러나겠습니다.



청정한 북서기류가 유입되면서 미세먼지 농도 좋음 수준으로 공기가 쾌청하겠습니다.



전국에서 바람이 강하게 불어들겠고요.



해상을 중심으로는 물결이 높게 일겠습니다.



포항과 대구 등 경북 곳곳에 건조주의보가 내려졌습니다.



또 동쪽과 제주 지역을 중심으로는 강풍주의보도 발효됐습니다.



화재 사고 나지 않도록 각별한 주의가 필요하겠습니다.



낮 동안 하늘이 맑게 드러나면서 자외선이 강하게 내리쬐겠습니다.



자외선 차단 신경 써 주셔야겠습니다.



다음 주 월요일에는 중부와 전북, 경북 지역에 비 예보가 나와 있습니다.



날씨였습니다.



(안수진 기상캐스터)