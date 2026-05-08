코르티스, 4일 만에 미니앨범 202만장 판매고…"2집 연속 더블 밀리언셀러"

그룹 코르티스 미니 2집으로 또 한 번 '더블 밀리언셀러'를 기록했다.



8일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)의 미니 2집 'GREENGREEN'은 발매 나흘 만인 지난 7일까지 총 202만 7032장의 판매량을 기록했다. 코르티스는 데뷔 앨범에 이어 2개 앨범 연속 더블 밀리언셀러를 달성하며 '탈신인급' 존재감을 과시했다.



특히 이번 신보는 전작의 성장 속도를 압도적으로 뛰어넘었다. 지난해 9월 발매된 미니 1집은 누적 판매량 100만 장 돌파까지 약 3개월, 200만 장 달성까지는 약 6개월이 걸렸다. 반면 미니 2집은 발매 하루 만에 밀리언셀러를 기록했고, 단 4일 만에 200만 장을 넘어섰다. 초동 판매량 역시 전작 미니 1집의 43만 6367장 대비 최소 5배 이상 증가할 것으로 전망된다.



음원 성적 역시 가파른 상승세를 보이고 있다. 타이틀곡 'REDRED'는 8일 오전 9시 기준 멜론 '톱100' 차트 3위에 올랐다. 지난 6일 오후 11시 자체 최고 순위인 3위를 기록한 뒤 상위권을 유지 중이다.



코르티스는 활발한 활동도 이어간다. 8일 KBS2 '뮤직뱅크', 9일 MBC '쇼! 음악중심', 10일 SBS '인기가요'에 출연해 타이틀곡 'REDRED' 무대를 선보이며, 수록곡 'TNT' 퍼포먼스도 공개할 예정이다. 오는 10일 'KCON JAPAN 2026'을 비롯해 단국대학교 죽전캠퍼스와 홍익대학교 서울캠퍼스 대학 축제 무대에도 오르며 팬들과 만난다.



사진=백승철 기자







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)