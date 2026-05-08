[바로이뉴스] 순직 공무원 부모님 언급하다 '울컥'…이 대통령 "국가가 '자식 된 도리' 다 하겠다"

이재명 대통령과 김혜경 여사가 어버이날인 오늘(8일) 오전, 대한상공회의소 국제회의장에서 개최된 제54회 어버이날 기념식에 참석했습니다.



어버이날 기념식에 대통령 부부가 함께 참석하는 것은 이번이 처음입니다.



이번 기념식은 어버이날을 맞아 효의 의미를 되새기고, 나라와 자식을 위해 헌신해 오신 부모님께 감사와 공경의 마음을 전달하기 위해 마련됐습니다.



기념식에는 효행을 실천한 유공자, 순직 소방‧경찰 공무원의 부모, 독거 어르신 등 230여 명이 참석했습니다.



이 대통령은 축사를 통해 "따뜻한 마음을 나눠야 할 어버이날, 만나지 못할 가족을 그리워하며 아파하고 계신 분들이 있다"면서 "국가가 '자식 된 도리'와 책임을 다하고 끝까지 곁을 지키겠다는 의지를 담아, 오늘 유가족 여러분께 카네이션을 달아드렸다"고 전했습니다.



또 "한평생을 헌신한 아버님 어머님들이 걱정 없이 행복한 노후를 누릴 수 있어야 한다"면서 '지역사회 통합 돌봄', '치매안심재산 관리 서비스', 역대 최대 규모인 '115만 개의 노인 일자리' 등을 언급하며 "부모님들의 삶을 더욱 세심하고 살뜰하게 보살피며, 실질적인 제도와 지원을 거듭 확대해 나가겠다"고 밝혔습니다.



이 대통령은 순직 공무원의 부모님들을 언급하며 눈물을 보이기도 했습니다.



자세한 내용은 영상으로 전하겠습니다.



(구성: 김태원, 영상편집: 정용희, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)